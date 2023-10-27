鬼壓床丨24歲女經常秒睡「被鬼壓」　求醫驚揭患罕見嗜睡病

▲ 24歲女經常秒睡「被鬼壓」，求醫驚揭患罕見嗜睡病。（iStock圖片）

不少人睡覺時都曾經歷過「鬼壓床」，頭腦清醒但身體無法動彈，醫學上稱為「睡眠癱瘓」現象（Sleep Paralysis）。內地一名女子女子經常無預警下睡著，並出現「被鬼壓」的情況，求醫檢查後才發現確診一種罕見病。

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根據《齊魯晚報》報道，事主史女士透露，自17歲起便經常出現突然入睡、走路時無故摔倒、睡覺「被鬼壓」的症狀，生活大受影響。她曾為此求醫，但都未能查出問題。

直到24歲時，她偶然在網上看到「發作性嗜睡病」的資訊，認為與自己的情況類似，決定再度醫院檢查，結果證實患有該病，需接受藥物治療。

醫生指出，「發作性嗜睡病」屬於一種是由於患者攜帶致病基因，加上環境影響所致，屬於罕見病之一，在中國國內少於5000人確診，但有70萬人可能患有該病。

根據央視新聞2021年報道，「發作性嗜睡病」是一種慢性睡眠障礙，在國際上屬於罕見病，目前在中國約有70萬名患者，超過三分之二在七、八歲左右便會發病。

專家指，「發作性嗜睡病」的的特點是「秒睡」，例如突然入睡幾分鐘，甚至幾秒，然後頭腦便清醒過來。而成因主要為遺傳，另外病毒誘發的免疫反應，亦可能引致該病。

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責任編輯：羅嘉欣