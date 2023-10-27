  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話丨港男飛日本全程聽BB喊聲　批父母不應帶2歲以下幼兒旅行

育兒經 14:08 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

不少港人一有假期就會去旅行，有港男早前在網上討論區稱，在飛往日本的航班上全程聽到BB喊聲，令他覺得非常困擾。他不解為何父母要帶2歲以下幼兒去旅行，在飛機上未能安撫他們的情緒，以致影響其他乘客。

影片推介：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】直擊檳城2大親子好玩熱點　食物狂想館+鬼怪博物館瘋狂打卡

該名港男早前在「連登討論區」，以「帶兩歲以下嘅BB去旅行都唔知咩嘢心態」為題發帖文，分享自己在飛機上的經歷，遇上有BB「由上機喊到落機」，他批評小孩的父母卻懶理︰

兩公婆就喺度傾落機要去邊度check in，去邊度食嘢，嘈到拆天咁。

正當他以為落機後可以清靜了，怎知他跟這家人乘坐同一班巴士去長野。

網民︰唔帶你幫我湊？

帖文引來不少網民熱議，意見兩極，有人認為在飛機上全程聽BB喊聲，實在太痛苦，尤其是長途機，旅遊的美好心情被一掃而空。有網民留言，「好怕有BB同一班機，只可以話你黑仔」、「你唔顧啲乘客都理下自己小朋友感受」、「你自己要生點解要迫人受返」、「我都唔明白點解可以由得佢喊」。

另外，有網民卻認為樓主無理，不能因幼兒哭泣而不讓他們搭飛機，等同是否不應讓他們出街一樣，而且幼兒難以控制情緒。有人指責樓主「要靜就搭私人飛機啦」，反問他「唔帶你幫我湊？」、「你兩歲嗰陣控制到自己情緒？」。

幼兒搭飛機貼士

家長都擔心小朋友搭飛機時因種種原因而哭鬧，影響其他乘客。到底家長能如何做好準備，與小朋友共度飛行旅程？有資深空姐媽媽過往接受TOPick訪問時就分享出發前的5大準備貼士。

點擊圖片放大
+5
+4

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

育兒心得 網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老