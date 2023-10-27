陳奕迅病癒開騷壓力大　擔心失準台上難忍眼淚

▲ Eason重返澳門。

陳奕迅病後重啟澳門演唱會，昨晚開始一連四天澳門威尼斯人金光綜館《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》，當大家以為他因病影響水準，他卻發揮極限潛能，唱到觀眾嘆為觀止，掌聲雷動。

昨晚演唱會，從第二Part開始多首歌曲現場觀眾都已經跟著和唱，到《今日》更是全場亮起手機燈合唱，讓Eason感動得落下淚來，要不停用手抹淚，冷靜情緒再繼續演出。

為了答謝觀眾的熱情支持，Talk 位時笑言:「大家今晚得到一個好像按摩3小時之後再演出鼻塞的我，大家都很熱情的支持，你們太厲害了，請接受我的掌聲，今晚我多送一首歌給你們！」令觀眾欣喜若狂。

安歌時，他沒有食言，向觀眾宣佈最新專輯《CHIN UP!》將於10月27日午夜正式推出，所以送上小禮物，全球首唱新歌《社交恐懼癌》，「你們是全球第一人聽到這首歌的LIVE，多謝你們，希望你們喜歡。我的新碟有八首歌，再過一會兒你們就可以在網上聽到，有機會聽原裝正版這首歌可能會更好聽，因為唱LIVE一定會有少瑕疵....」觀眾歡呼拍掌以示讚許，接著他又跟全場大合唱唱了《單車》、《十年》及《明年今日》。

Eason坦言演出前有壓力，擔心鼻病毒未完全康復，影響水準，明知觀眾為他改期，周車勞頓再到澳門，更加有「唔衰得」的心態。

他說：「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時，都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。唱新歌《社交恐懼癌》時我控制不了，鼻水直流面上，不知大家見不見到。哈哈。」

現場所見，不少歌迷也陪著他流淚，Eason說：「我散光見不到，自己因病比較脆弱，唱到《今日》更是觸動神經，所以平日很少會在舞台上落淚，也忍不到。其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」

說到新歌《社交恐懼癌》，一升台已經入戲，像有社恐一樣，如要形容這首歌最好的形容詞，他覺得就是『梁朝偉去睇My Little Airport』！哈哈。這首歌最後都是希望鼓勵「I」型人，踏出恐懼，人不論是甚麼形狀、型號，最終不必拘泥於社會上的標籤，不必理好人覺得我不壞，壞人覺得我不怪，人生從來只是需要的是『自在』。」

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