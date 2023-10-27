意大利球星岩布仙尼將旋風訪港　與宅男女神冼迪琦齊唱生日歌

▲ 意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼。

點心連鎖店邀請意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）旋風訪港，於11月2日在中環街巿出席該點心連鎖店15周年慶典。

他並將聯同前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪），齊齊熱唱「Happy Birthday」生日歌，以及切巨型壽桃包賀壽。屆時，二人更會大玩掟壽桃包遊戲，與眾同樂之餘，同時勾起一眾港人的集體回憶。



岩布仙尼於2004年在亞視台慶晚宴上，獲主持邀請高歌生日歌，他略帶尷尬地唱出「Happy Birthday To Me」的短片，至今仍是網友無限Loop的首選，令他穩坐首席「Happy Birthday KOL」的寶座。

而識玩的他近年生日均在社交網留言或hashtag經典金句「Happy Birthday To Me」，自抽功力深得一眾網友歡心，堪稱老少咸宜的一代球星。

▲ 岩布仙尼於2004年出席亞視台慶晚宴。

岩布仙推Job來港

對於今次獲邀來港為點心生日，岩布仙尼不但在社交平台拍片出post預告再度襲港，更為再度訪港而二話不說推Job，說：「雖然因為檔期問題，我只能留港短短15小時，朝早抵港，夜晚便要走了，但已足夠令我開心，很期待再次跟香港的球迷見面。」

而且他更十分識做表示自己很想念香港的美食，尤其是中式點心。

馬國明「養女」冼迪琦



至於現年24歲、前女子偶像團體AKB48 Team TP成員小迪，擁有天使面孔魔鬼身材，因而被網友冠以「香港首席美少女」美譽，目前在台灣發展的她，是次「衣錦還鄉」回港出席活動，近距離接觸一眾Fans，更有機會與岩布仙尼同場，難怪心情興奮。

小迪說：「小時候爸爸有看岩布仙尼踢波，而且《律政新人王II》的養父馬國明亦出名是球迷，自小耳濡目染也喜歡足球，今次能夠跟岩布仙尼同場，與有榮焉。期待與他一齊唱『Happy Birthday 』生日歌呀！」

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