【李克強逝世】政商界讚李克強為人親切隨和　關心港務支持香港發展

▲ 李克強2011年曾訪港。（政府新聞處圖片）

國務院前總理李克強昨晚在上海突發心臟病，經搶救無效，今日凌晨逝世，享年68歲。本港政商界紛表哀悼。

全國政協副主席、前特首梁振英早上在社交平台稱：「沉痛哀悼李克強總理。」

前全國人大常委譚耀宗稱，對消息感到愕然，憶述有一次在人民大會堂乘升降機時遇到李克強，對方表示認識自己，形容他為人和藹可親，對他的離世感到痛惜。

全國人大常委李慧琼稱，在大國博弈的關係中，他和其他領導人一起帶領香港迎難而上，走出低迷，令香港經濟重拾活力。常記得總理提醒「人在幹，天在看」，強調必須紮實工作。

中華總商會會長蔡冠深形容，李克強為人隨和，作風貼近民情，深受內地民眾及香港各界歡迎，他關心香港經濟與社會民生發展，為香港繁榮穩定發展給予重要支持。

行政會議召集人葉劉淑儀表示，對李克強因心臟病發突然離世，感到非常突然及悲痛，雖未曾與其正面交流，但從其言論可見，他一直關心香港事務，大力支持香港發展及幫助香港融入國家發展大局。

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責任編輯：林曉君