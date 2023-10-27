【中央港澳辦】中央港澳辦組織架構出爐　5項全新職責　內設八局對接港澳事務

▲ 中央港澳辦網站。

中央港澳辦早前改組，原國務院港澳辦網站完成改版，辦領導、組織架構及職責等已更新。

根據中央港澳辦網站，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任為夏寶龍；分管日常工作的副主任為周霽（正部級）。香港中聯辦主任鄭雁雄、澳門中聯辦主任鄭新聰擔任副主任、王靈桂同為副主任。辦領導還有中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝，以及室務會成員向斌。

職責包括完善行政長官、主要官員任免制度

網站列出中央港澳辦11項職責，其中5項為新增，其他職責亦有修改及增補，主要職責包括：

*加強港澳工作的統籌協調、督促落實，組織開展對重大問題的調查研究，提出政策建議； *研究提出健全特别行政區行政長官對中央政府負責的制度、完善中央對特别行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制的措施建議； *協調有關部門研究拟訂支持港澳發展經濟、保障民生福祉等方面的政策建議并推動落實； *組織落實特别行政區維護國家安全的法律制度和執行機制工作； *協調涉港澳宣傳工作，依法管理港澳新聞機構駐内地記者站和記者

內設機構包括10個局，除了負責辦內行政的秘書局、負責機關及直屬單位黨的建設和紀檢等事宜的幹部局，另有8個局，各有分工，主要是對接港澳事務不同範疇，包括：

一局：承擔落實中央港澳政策有關工作。 二局：承擔政治領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。 三局：承擔經濟領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。 四局：承擔文化、教育、青年等領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。 五局：承擔醫療衛生、民族、宗教、勞工、社會服務等領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。 六局：承擔協調特别行政區開展維護國家安全有關工作。 七局：承擔協調涉港澳宣傳工作，承擔港澳新聞機構駐内地記者站和記者管理工作，承辦新聞發布工作。 八局：承擔涉港澳有關法律法規草案起草和司法領域内地與特别行政區官方交往、因公往來、交流合作工作。

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責任編輯：林曉君