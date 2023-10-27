  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車一換一】環境局：電動車市場成熟的經濟體開始減少稅務優惠　將按需要適時調整安排

社會 15:18 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

（資料圖片）

電動車「一換一」計劃明年3月尾屆滿，環境及生態局回覆TOPick查詢時表示，隨著愈來愈多價格相宜的電動私家車進入市場，購買及使用電動私家車的開支將和燃油車愈趨接近，一些電動車市場較成熟的經濟體亦開始減少電動私家車的稅務優惠及資助，以在鼓勵轉用電動車及保障公共財政間取得平衡。政府會緊貼電動車技術及市場發展，配合政府整體的運輸及財務政策，按需要適時調整有關安排及公布相關細節。

局方又指，2018年推出「一換一」計劃的目的是在不增加整體私家車數目的前提下，提供誘因讓現時的車主在換車時選擇電動車，以改善路邊空氣質素，電動私家車佔香港新登記私家車的比率已由2019年的6.3%跳升至2023年首8個月的64.3%。此外，「一換一」計劃推出至今，讓超過九成的首次登記電動私家車受惠，並有約53,000輛燃油私家車在計劃下銷毀，有效控制私家車增長。

對於一換一計劃衍生配額買賣【詳情即看：下一頁】運輸署稱會確保「一換一」計劃申請人符合參加計劃的所有條件，當中包括「舊私家車」的登記車主必須與首次登記的「替代電動私家車」車主相同。在處理車輛過戶事宜上，申請人必須遵從《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）所列程序，向運輸署遞交符合指明格式的過戶通知書，新車主亦須在通知書上簽署，證明資料準確。，運輸署如發現任何違法行為，例如偽造文書或使用虛假文件等，將會轉交警方調查，並採取跟進行動。電動私家車在二手市場買賣的安排乃屬商業活動，政府會繼續留意有關情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【施政報告2023】鼓勵使用綠色交通　明年制定本地氫能發展策略
12:32 2023/10/25
【施政報告2023】鼓勵使用綠色交通　明年制定本地氫能發展策略
【電動車】一換一計劃下近6成電動車1個月內轉手　疑轉售配額圖利
20:55 2023/10/24
【電動車】一換一計劃下近6成電動車1個月內轉手　疑轉售配額圖利

你可能感興趣

【施政報告2023】鼓勵使用綠色交通　明年制定本地氫能發展策略
12:32 2023/10/25
【施政報告2023】鼓勵使用綠色交通　明年制定本地氫能發展策略
【電動車】一換一計劃下近6成電動車1個月內轉手　疑轉售配額圖利
20:55 2023/10/24
【電動車】一換一計劃下近6成電動車1個月內轉手　疑轉售配額圖利
汽車 環境及生態局 運輸署 電動車 環境局 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老