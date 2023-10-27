【電動車一換一】環境局：電動車市場成熟的經濟體開始減少稅務優惠　將按需要適時調整安排

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電動車「一換一」計劃明年3月尾屆滿，環境及生態局回覆TOPick查詢時表示，隨著愈來愈多價格相宜的電動私家車進入市場，購買及使用電動私家車的開支將和燃油車愈趨接近，一些電動車市場較成熟的經濟體亦開始減少電動私家車的稅務優惠及資助，以在鼓勵轉用電動車及保障公共財政間取得平衡。政府會緊貼電動車技術及市場發展，配合政府整體的運輸及財務政策，按需要適時調整有關安排及公布相關細節。

局方又指，2018年推出「一換一」計劃的目的是在不增加整體私家車數目的前提下，提供誘因讓現時的車主在換車時選擇電動車，以改善路邊空氣質素，電動私家車佔香港新登記私家車的比率已由2019年的6.3%跳升至2023年首8個月的64.3%。此外，「一換一」計劃推出至今，讓超過九成的首次登記電動私家車受惠，並有約53,000輛燃油私家車在計劃下銷毀，有效控制私家車增長。

對於一換一計劃衍生配額買賣【詳情即看：下一頁】運輸署稱會確保「一換一」計劃申請人符合參加計劃的所有條件，當中包括「舊私家車」的登記車主必須與首次登記的「替代電動私家車」車主相同。在處理車輛過戶事宜上，申請人必須遵從《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）所列程序，向運輸署遞交符合指明格式的過戶通知書，新車主亦須在通知書上簽署，證明資料準確。，運輸署如發現任何違法行為，例如偽造文書或使用虛假文件等，將會轉交警方調查，並採取跟進行動。電動私家車在二手市場買賣的安排乃屬商業活動，政府會繼續留意有關情況。

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責任編輯：黃小冰