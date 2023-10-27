安達臣道冧天秤丨病危前與女兒談死亡　許太：父母的愛會永存她們心中

去年一場天秤意外、一場癌症先後奪走了一對恩愛夫婦的性命，遺下一對只有5歲及8歲的小孤雛。社會各界近日非常關心兩名小女兒的狀況及前路，這令小記不其然想起一個月前，許太生前訪問的內容，當日便談及她對兩名女兒的期盼及信任。儘管許太當時已病入膏肓，亦有迎接死亡的準備，但她指不會為愛女感到憂心，矢言相信這些種種旁人眼中的不幸，會成為她們日後堅強的基石，並期盼女兒們日後會找到一位愛錫自己的丈夫。

旁人眼中可能覺得我小孩很可憐，但我不，因我知道這種種經歷會成就她們未來的強大！

與女兒談死亡

當日跟許太的對談時間差不多近兩小時，我們聊了許多，我問她作為一個母親，如何跟女兒講解死亡這個概念？她指，亡夫發生意外那天，她是直接將消息告訴女兒們。她指小女兒可能年紀還少，未必完全理解得到，但相信大女已可以，因為在此之前，家中便有兩位親人過世，其中包括同住奶奶。她指對女兒來說，死亡可能便是將會很久很久不能再見父親，因此當下反應是哭泣，但始終是小孩，她們很快便回復小孩的跳脫，而這亦是自己樂見。

我希望女兒知道，儘管人已在生活中消失，但父母對她們的愛，會永遠留在她們的回憶及心中。

愛永存於心中

許太指意外後，自己在家中從不忌諱向女兒談及亡夫，亦會與她們一同觀看丈夫與女兒一同玩樂的片段，希望父親在她們心中永遠是美好的回憶，亦從中感受到丈夫對她們的愛。許太認為，作為一個母親，明白一個人的成長，「愛」其實是很重要，為了讓女兒們有快樂的童年，許太對她們的學業亦從不催谷。她們只要完成當天的學業，便可以自由玩樂，而她只要有精神便會參與其中。期間她亦提及，婉拒繼續接受社會大眾捐款的其中一個因由，正正就是希望為女兒以身作則，讓女兒們明白到，社會有更多更有需要人士，因此社會資源是十分珍貴，不容浪費。

善款夠家中使用便好了！相對於「錢」，我更希望女兒們感受到社會大眾對自己的愛護，將來有機會回饋！

無懼死亡

如果萬一真的治不好，會憂心女兒嗎？許太笑了笑回應道，如果未發生（天秤意外）那件事前，她可能還會，但事件發生後，社會大眾積極的援助令她完全感受到「愛」，因此她相信自己一旦離世，除了家人的幫忙外，亦知道女兒如真的有需要，大眾亦絕不袖手旁觀，明白這情況後，自己就沒有太多後顧之憂。

女兒期盼

至於對女兒們有何期盼？許太笑言沒有太大期望，只要她們好好生活，最好找到一個好像她們的父親般，又孝順、勤力、「靚仔」的好老公便好了。她補充指一個人，如果只有工作或者財富，其實內心是不踏實的，心靈會很「虛」，一個好伴侶絕對是會令人生更充實、完整。

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記者：容惠玲