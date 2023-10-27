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【萬聖節】中環蘭桂坊10.31實施特別交通安排　下午2時起封路

社會 15:52 2023/10/27

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警方10月31日實施特別交通安排，中環蘭桂坊下午2時起封路。（資料圖片）

萬聖節將至，警方將於下周二至三（10月31日及11月1日），在中區蘭桂坊實施特別交通安排，方便市民慶祝萬聖節，詳細安排：

封路

下列道路將於10月31日下午2時至11月1日上午5時封閉：

  • 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；
  • 蘭桂坊；
  • 榮華里；
  • 和安里；
  • 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及
  • 安蘭街。

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

  • 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；
  • 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；
  • 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；
  • 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；
  • 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；
  • 擺花街；及
  • 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。

在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街排隊等候。整條德己立街將會封閉。

停車位暫停使用

下列道路的所有路旁停車位將於10月31日下午1時至11月1日上午5時暫停使用：

  • 士丹利街近德己立街；
  • 安蘭街；及
  • 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街。

所有違例停泊的車輛將會在不作任何警告的情況下被拖走或被多次票控。

警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施上述交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

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責任編輯：梁薾心

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萬聖節 蘭桂坊 中環 交通

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