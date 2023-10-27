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【打擊毒品】海關搜泰國入境貨櫃檢海洛英　市值1,200萬元拘3男女

社會 15:53 2023/10/27

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海關搜泰國入境貨櫃檢海洛英，市值1,200萬元拘3男女。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於10月18日，偵破一宗海路貨櫃販毒案件。海關在行動中檢獲13.5公斤海洛英，市值1,200萬元，並拘捕2男1女，年齡介乎36至55歲。

海關貨櫃貨物檢查小組署理高級督察黃勝業指，海關透過風險評估，鎖定一個由泰國入境報稱食物及雜貨20呎貨櫃，由於東南亞屬於其中一個毒品來源地，關員決定扣留貨物作調查。

於上周三（18日），關員在青衣驗貨場打開20呎貨櫃，發現內藏480箱食物及雜貨，經X光檢驗後發現其中12箱貨物有異像，深入調查後，關員發現12箱貓抓板組件有重裝痕跡，最終在12箱貨物內搜出13.5公斤磚狀海洛英，市值1,200萬元。

海關毒品調查第三組高級調查主任梁開業指，海關毒品調查科接手調查，於同日（18日）一名男子駕駛貨車到碼頭提貨，關員隨即拘捕男司機，調查發現貨物將會送至葵涌一停車場過車，其後關員再在葵涌停車場內拘捕一名男司機，經監控派遞，海關人員最後在九龍城一物流倉，拘捕一名55歲女子，她報稱為物流倉負責人。被捕2名男子報稱司機，收取3,000元負責將貨品送至上址，3名被捕人現正保釋後查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關指，販毒集團企圖以遙距方式，利用本地物流鏈，將毒品送至倉庫暫存，到適當時機再分銷到市內。海關已成功阻截一批毒品流入本地市場，海關呼籲物流業界，接單時要清楚客戶背景，切勿被利用作毒品運送，如發現有客戶運送毒品，應盡快通知海關免受牽連。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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