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令人心痛丨3歲男童脾臟破裂　家人1個原因拒輸血終失救亡

兒童健康 18:38 2023/10/27

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輸血雖然是個簡單的治療程序，需要經家屬同意才可開始，若果家屬不合作，醫護人員也無能為力。台灣有案例，指一名3歲男童受傷送院已脾臟出血，醫生建議輸血，卻遭男童家人因1個原因而拒絕，最終導致孩子錯失搶救時機，不幸身亡。

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台灣家庭醫學科醫師陳柏臣近日（25日）在《震震有詞》節目中透露，曾遇過一個3歲男童的案例，男童在家跟哥哥嬉戲，不小心跌倒，背部後面撞到椅角的角邊，痛得一直哭，直到哭到昏倒後，媽媽才將男童送往醫院。

入院時醫師發現男童有內部出血狀況，「脾臟破了」，需緊急安排手術。麻醉科醫師建議先幫男童輸血才做手術。當醫生告知家屬男童需要輸血，卻遭男童家人因宗教信仰而拒絕，認為舉動會觸犯了宗教規條被逐出。家屬寧願讓孩子離去，也堅持不願輸血。面對家屬的決定，醫護人員內心再多不忿也只能無奈接受。

陳柏臣醫師無奈表示，身為一個醫療人員想辦法去救下每一條生命，相信簡單輸血就可以進行後續的手術。醫生曾與社工尋求協助，事件皆因有關家庭與宗教信仰沒辦法介入。在家屬堅決的拒絕下，時間一秒一秒地過，醫生熱切的救人之心被「潑冷水」，男童的體溫也漸漸冰冷，最終不幸離世。

節目播出外引來不少網民在網上留言，討論人性和宗教的道德，也替男童遭遇感到痛心不忿，明白醫護人員的無奈。

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責任編輯：王明芳

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