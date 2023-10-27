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【基本法23條】鄧炳強：一向是說明年內完成立法　以往有人刻意扭曲立法原意

政治 17:51 2023/10/27

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鄧炳強今日表示，一向都是說，最遲2024年內立法。（曾耀輝攝）

新一份《施政報告》提到，基本法23條，會在明年完成立法。保安局局長鄧炳強今日表示，一向都是說最遲2024年內立法，和一向說法沒有衝突，會由香港執法機構去執法；強調解說工作非常重要，希望市民明白條例只針對少數危害國家安全的人，「一般市民不會做間諜、不會叛國。」

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鄧炳強、教育局局長蔡若蓮和民政及青年事務局局長麥美娟今日向傳媒講解《施政報告》內容。鄧炳強調，基本法23條立法，諮詢方法多元化，務必社會上有人想提出意見都可以；解說都非常重要。

他續指，以往有人刻意扭曲立法原意，造成社會矛盾，希望市民明白針對少數危害國家安全的人，「一般市民不會做間諜、不會叛國。」

被問到內地有關國家機密的定義，包括沒有公開的經濟數據，基本法23條提及的國家機密，是否會採取相關定義，鄧炳強表示，國家機密定義要視乎香港的情況，會參考外國及國家的定義，以及香港實際情況。被問到23條立法會否令移民潮及撤資情况惡化，他指不贊同，沒有國家安全難以發展經濟。

麥美娟：會用一個合適香港的措施  處理虛假訊息問題

虛假訊息方面，民政及青年局正審視有關處理虛假訊息的顧問研究結果。麥美娟表示，要考慮香港最新情況，包括社會對虛假信息出現情況是否如幾年前煽動市民一樣，同時考慮現行法例對相關方面如何處理。她指，在審視完研究顧問報告後，「稍後會用一個合適香港的措施」，來處理相關方面問題。

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記者：區綽彥

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