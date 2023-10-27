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施政報告2023｜設10萬「輔助生育」免稅額　解構不育療法＋3大輔助生殖科技

18:41 2023/10/27

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設10萬「輔助生育」免稅額，解構不育療法＋3大輔助生殖科技。

本港出生率偏低，新一輪施政報告提出鼓勵生育的措施，設立每年最多10萬元輔助生育免稅額。TOPick為此訪問了本港婦產科專科醫生方秀儀，為大家解構「輔助生育」，以及3大輔助生殖科技。

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為輔助生育，醫管局在2024至25年度起的5年內，將逐步增加體外受精治療助生育服務名額；另由2024至25年度起，在薪俸稅及個人入息課稅下，設每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除。而原來，本港不少夫婦都深受不育之苦。方秀儀醫生受訪表示，根據家計會調查顯示，現時香港每6對夫婦就有一對有生育問題。如夫婦計劃生育，在毫無避孕情況下，經過一年的正常性生活，但仍無法懷孕，便是不育。因此，夫婦應作相關檢查，找出不育原因以對症下藥。

治療不育方法

方醫生指，不育的治療方式，要視乎導致不育的原因，可分為藥物治療和手術治療。

  • 藥物治療：有排卵障礙的婦女，可透過服用或注射激素，促使卵巢釋放成熟的卵子。
  • 手術治療：輸卵管受損及子宮內膜異位的婦女，可透過外科手術作出矯正。

以下是3大輔助生殖科技

A. 子宮內精液注射 (IUI)

  • 在實驗室內，從丈夫提交的精液樣本之中，抽取形態正常及具活動能力的精子，成為高濃度的精液樣本，再將高濃度的精液樣本注入子宮內。

B. 體外受精（試管嬰兒 IVF）

  • 從丈夫及妻子體內分別取出精子和卵子。在實驗室內，把精子及卵子結合成為胚胎，再把胚胎放回女性的子宮內成長。

C. 卵胞漿內單精子注射 (ICSI)

  • 在實驗室內，將單一精子直接注射於已抽出體外的女性卵子之內來提高受精比率。可幫助嚴重缺乏正常精子、或輸精管受損的不育個案。

方醫生提醒，若遇到生育問題，夫婦雙方均須參與檢查。首先，醫生會做初步問診，看看夫婦倆行房次數有多頻密、行房有沒有困難等。畢竟，有很多夫婦可能因為工作關係，有時會分隔兩地，行房次數不密；也有病人行房有困難，如有陰道痙攣或丈夫有勃起功能障礙。

如果不是行房問題，就需要再進一步檢查，以確定難以受孕的原因。女士需要抽血查驗賀爾蒙、進行超聲波掃描及子宮輸卵管造影術，或接受腹腔鏡手術以診斷輸卵管是否有閉塞。而男士則需要進行精液分析，量度精液量及酸鹼度，並檢驗精子的數量、形態及活動能力。經檢查後，就能找出不育的原因以對症下藥，更好地幫助治療不育問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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