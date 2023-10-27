  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB節目巡禮2024｜Juliana高Ling首同場隱藏實力　何泳芍何依婷低胸晚裝騷本錢【多圖】

娛樂 17:30 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

兩代性感女神「高Ling」高海寧和落選港姐郭珮文（Juliana）首度同場互相讓賽。

TVB年度盛事《無綫節目巡禮2024》於今天（10月27日）下午假TVB電視城舉行，陳展鵬、馬國明、鄭則士、馬德鐘、林夏薇、蔡思貝、張振朗、洪永城、黃智雯、陳煒、高海寧、劉佩玥、劉穎鏇等多位藝人齊集宣傳新節目，十分熱鬧！

兩代性感女神「高Ling」高海寧和落選港姐郭珮文（Juliana）首度同場行紅毯，不過兩位十分禮讓，互相「讓賽」都未有以性感姿態示人，反而何泳芍（Honey）和何依婷（Regina）都不約而同地以黑色低胸兼開衩裙示人，成功搶鏡！

香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】

點擊圖片放大
+14
+13

兩代咪神「封胸」

初代「TVB咪神」高海寧以泰山裝示人，雖然未有以低胸示人，亦難掩其激凸身材。

至於近日經常在社交平台晒身材的郭珮文（Juliana），今日竟然「封胸」玩密實，Juliana以黑色透視上衣襯黑褲示人。

Juliana接受TOPick訪問時稱一身裝束由自己挑選，平日也喜歡型格中性打扮，由於要拍攝劇集《法證先鋒6》，她早前把頭髮染成深色，反而令面頰顯瘦。

香港小姐x法證先鋒6︱郭珮文跑贏同屆港姐　Juliana搶先拍劇與男神黃宗澤合作

點擊圖片放大
+12
+11

Juliana透露已簽約TVB，在劇中只是飾演小角色，由於戲份不多，故壓力不算大。問到有否跟前輩請教下，她說：「暫時沒有，因為大家都好忙，見多幾次面才夠膽問。(事前要做功課？)因為暫時未有太多資訊，所以腦中有好多問號。」

對於正式加入娛圈，Juliana說：「非常期待這Chapter of my life。」她續稱暫未有其他工作，希望有更多機會，她說：「我想拍下劇，其他搞唔掂。」

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

何泳芍+何依婷性感示人

兩位何姓小花何泳芍和何依婷都非常搶鏡，齊齊以黑色Deep V高衩晚裝示人，大晒豐滿身材及露出美腿，養眼度甚高！

不過無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉則未有出席今天的活動。

記者：馮雪兒、陳曉柔、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

香港小姐x法證先鋒6︱郭珮文跑贏同屆港姐　Juliana搶先拍劇與男神黃宗澤合作
19:00 2023/10/24
香港小姐x法證先鋒6︱郭珮文跑贏同屆港姐　Juliana搶先拍劇與男神黃宗澤合作
【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光　高Ling：我自由了【多圖】
18:11 2023/09/30
【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光　高Ling：我自由了【多圖】
羅密歐與祝英台丨黃碧蓮演「進擊的謝姑娘」　錫陳豪向陳茵媺備案獲開綠燈【多圖】
17:18 2023/10/27
羅密歐與祝英台丨黃碧蓮演「進擊的謝姑娘」　錫陳豪向陳茵媺備案獲開綠燈【多圖】
香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】
13:39 2023/10/27
香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】
【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】
13:36 2022/10/31
【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】

你可能感興趣

香港小姐x法證先鋒6︱郭珮文跑贏同屆港姐　Juliana搶先拍劇與男神黃宗澤合作
19:00 2023/10/24
香港小姐x法證先鋒6︱郭珮文跑贏同屆港姐　Juliana搶先拍劇與男神黃宗澤合作
【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光　高Ling：我自由了【多圖】
18:11 2023/09/30
【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光　高Ling：我自由了【多圖】
羅密歐與祝英台丨黃碧蓮演「進擊的謝姑娘」　錫陳豪向陳茵媺備案獲開綠燈【多圖】
17:18 2023/10/27
羅密歐與祝英台丨黃碧蓮演「進擊的謝姑娘」　錫陳豪向陳茵媺備案獲開綠燈【多圖】
郭珮文 何依婷 何泳芍 高海寧 娛樂人物職業 演員 TVB 電視劇 網絡熱話 娛樂機構

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老