TVB節目巡禮2024｜Juliana高Ling首同場隱藏實力　何泳芍何依婷低胸晚裝騷本錢【多圖】

▲ 兩代性感女神「高Ling」高海寧和落選港姐郭珮文（Juliana）首度同場互相讓賽。

TVB年度盛事《無綫節目巡禮2024》於今天（10月27日）下午假TVB電視城舉行，陳展鵬、馬國明、鄭則士、馬德鐘、林夏薇、蔡思貝、張振朗、洪永城、黃智雯、陳煒、高海寧、劉佩玥、劉穎鏇等多位藝人齊集宣傳新節目，十分熱鬧！

兩代性感女神「高Ling」高海寧和落選港姐郭珮文（Juliana）首度同場行紅毯，不過兩位十分禮讓，互相「讓賽」都未有以性感姿態示人，反而何泳芍（Honey）和何依婷（Regina）都不約而同地以黑色低胸兼開衩裙示人，成功搶鏡！

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兩代咪神「封胸」

初代「TVB咪神」高海寧以泰山裝示人，雖然未有以低胸示人，亦難掩其激凸身材。

至於近日經常在社交平台晒身材的郭珮文（Juliana），今日竟然「封胸」玩密實，Juliana以黑色透視上衣襯黑褲示人。

Juliana接受TOPick訪問時稱一身裝束由自己挑選，平日也喜歡型格中性打扮，由於要拍攝劇集《法證先鋒6》，她早前把頭髮染成深色，反而令面頰顯瘦。

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Juliana透露已簽約TVB，在劇中只是飾演小角色，由於戲份不多，故壓力不算大。問到有否跟前輩請教下，她說：「暫時沒有，因為大家都好忙，見多幾次面才夠膽問。(事前要做功課？)因為暫時未有太多資訊，所以腦中有好多問號。」

對於正式加入娛圈，Juliana說：「非常期待這Chapter of my life。」她續稱暫未有其他工作，希望有更多機會，她說：「我想拍下劇，其他搞唔掂。」

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何泳芍+何依婷性感示人

兩位何姓小花何泳芍和何依婷都非常搶鏡，齊齊以黑色Deep V高衩晚裝示人，大晒豐滿身材及露出美腿，養眼度甚高！

不過無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉則未有出席今天的活動。

記者：馮雪兒、陳曉柔、陳淑霖

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