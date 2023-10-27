TVB節目巡禮2024｜丁子朗郭柏妍情侶裝出場　何依婷大讚男友細心顧及感受

▲ 丁子朗和郭柏妍不避嫌合照，何依婷分享戀事。

TVB年度盛事《無綫節目巡禮2024》於今天（10月27日）下午假TVB電視城舉行，陳展鵬、馬國明、鄭則士、馬德鐘、林夏薇、蔡思貝、張振朗、洪永城、黃智雯、陳煒、高海寧、劉佩玥、劉穎鏇等多位藝人齊集宣傳新節目，十分熱鬧！

花旦小生的戀事向來都是城中熱話，緋聞男女丁子朗和郭柏妍於新劇《奪命提示》中飾演一對，而正在蜜運中的何依婷則大方認愛。

【破毒強人x香港小姐】郭柏妍淡妝獲讚具仙氣 港姐奪季軍星途比同屆冠亞軍暢旺【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

丁子朗郭柏妍不派心

緋聞情侶丁子朗與郭柏妍以黑白情侶裝示人，二人不避嫌大方合照，十分合作。

不過，當現場記者叫他們派心時，他們不願意派心，並且一臉尷尬。

參加《亞洲超星團》的丁子朗接受TOPick訪問指：「要錄嘅嘢已經錄晒，等到播嘅時候，12月返去就會繼續錄埋真人騷部分，直到決賽。」

他續指：「去咗成都同上海，加埋有5、6個月。今次返嚟個樣唔同咗，我都會再介紹自己，一個新人嘅感覺幾好。」

對於造型備受討論，他回應：「呢個造型襯唔襯我就未知，不過有改變係一件好事嚟。我想話畀人聽，我仲係一個後生、想改變嘅人。人大咗冇咁多機會去改變，改變係需要勇氣。」

香港小姐丨何依婷玩制服誘惑勁搶鏡 Regina拋低男友與姊妹提早「過節」【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

何依婷拒拖男友

何依婷接受TOPick訪問，並坦言：「曝光之後係冇咁擔心，但盡可能喺條街度都唔太親密，都會保持返啲距離，離行離列啦，離一離啦。」

她表示不夠膽跟男友在街上拖手，「大家都唔想成為一個......想大家Focus喺我或佢嘅工作上，唔想有太多嘅花邊新聞影響大家。」

對於在內地拍拖時被認出，何依婷指男友亦覺驚訝，「佢話估唔到返內地都有人認到你，原來內地嘅網民都係有睇電視劇。」

不過何依婷大方稱：「咁我年紀都唔細啦，仲有4個月就奔3喇。喺呢個階段做呢件事都係好正常。大家都好坦然去面對呢件事，大方還大方，但都唔希望有太多無謂嘅新聞去影響大家嘅工作。」

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

獲男友支持演戲

被問到男友會否讓她繼續接拍親熱戲？何依婷回答：「佢係一個好成熟、好大方嘅人，雖然同我差唔多年紀，但佢係絕對尊重我嘅工作，呢點我係好感恩、好多謝佢。」

談到成家立室的話題，何依婷說：「呢啲順其自然啦，緣份到就......大家年紀都唔細，大家都係認真嘅，唔係諗住玩玩下，我哋兩個由朋友變成情侶係經過好多深思熟慮去考慮過呢件事先去做。」

同時，她又大讚男友：「佢用好多時間同生活上好多嘅細節，好照顧我感受，佢做任何決定都會將我擺喺佢嘅考慮入面，係一段好舒服、互相尊重嘅關係。」

記者：馮雪兒、陳曉柔、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R