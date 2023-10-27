羅密歐與祝英台丨黃碧蓮演「進擊的謝姑娘」　錫陳豪向陳茵媺備案獲開綠燈【多圖】

▲ 黃碧蓮在《羅密歐與祝英台》演出甚搶鏡。

由陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣主演的TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》在昨晚（10月26日）劇情講，英喬與萬事通/梁山伯（陳豪飾）調查文才死亡真相期間，與兇手在停車場火併，雙陳不但夫妻檔上演「行走中的神槍手」，邊跑邊向目標開槍。

此外，更不約而同飛躍上車大顯驚人跳躍力，被網民笑指：「畀佢兩公婆玩晒！」亦有網民認為雙陳劇中愛情線愈看愈吸引，並指最大功臣是飾演社工謝姑娘的黃碧蓮。

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▲ 陳豪與陳茵媺在《羅密歐與祝英台》齊騷身手。

預先向陳茵媺備案

昨晚謝姑娘向萬事通送上心心情侶水杯、激到英喬打翻醋罈一幕爆笑非常。對萬事通一早心心眼的謝姑娘，為了表達愛意，先後六連環出招擄獲男神，包括送情侶水杯、送外賣、強調單身、悉心打扮、無限冧樣及主動獻吻，其中獻吻一幕不但嚇到萬事通「紅都面晒」，網民亦睇到嘩嘩聲，除搞笑指碧蓮是「進擊的謝姑娘」，又讚她靚女：「仲靚過參選嗰陣」。

談到與陳豪Kiss場口，黃碧蓮笑指有事先向陳茵媺（Aimee）「自首」：「我係第一次同前輩拍Kiss戲，咁我同Aimee都係加拿大女仔，所以拍呢場戲之前我都有同佢講笑話：『唔好意思，我要錫你老公』，佢都喺度笑，仲話：『It’s Ok，Go Ahead』，我聽完就冇咁緊張。」

▲ 黃碧蓮向陳茵媺（Aimee）「自首」。

被阿Mo鬚根拮親

同時，黃碧蓮指拍攝當日Aimee亦有在場，但二人未有碰面，並謂拍攝時台前幕後都表現專業：「大家正式開始前會傾吓咩角度拍同點打燈，所以我都好快投入到。咀阿Mo嗰吓我哋都要做好多練習，因為劇情係話我見到佢嘴角有醬汁，原本我想幫佢抹，但我哄埋去時佢誤會咗所以瞇埋眼，咁我先會想Kiss佢。」

她又分享搞笑花絮：「因為導演話佢唔嗌Cut我唔好停，咁我就有個Take哄到好近好近，但導演未嗌Cut，我就掂住咗阿Mo嘅鬚根，好拮拮，我個心就係咁諗點解仲未嗌Cut嘅。」

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曾被封「加國林熙蕾」

被封為「Mini香香」的黃碧蓮與Aimee一樣都是外國長大，於溫哥華出生和成長的她畢業於英屬哥倫比亞大學心理學系（兒童心理學），在2012年參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」，然後她在2014年參加《香港小姐競選》，當時曾被傳媒封為「加國林熙蕾」，但可惜最終大熱倒灶，同屆三甲為邵珮詩、王卓淇及何艷娟。

参選後順利成章入TVB成為旗下經理人合約藝員，在2015年初與黃愷怡、林希靈和余德丞齊主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，同年6月亦入讀第28期無綫電視藝員訓練班。

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IG派福利圖

黃碧蓮在2017年起逐漸拍電視劇集，比如在處境劇《愛·回家之開心速遞》裡飾演刁蠻女Dion、《新四十二章》演反派醫生等。而在2021年《星空下的仁醫》飾演兒科醫生李穎萱，更有不少戲份。

同時，因她英文語文能力好，所以也是明珠台節目《港生活·港享受》的主持。另外，黃碧蓮也十分大方，在其IG有不少福利圖。