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【學校動態】韋理夫人學校辦校園「夜繽紛」　讓學生體驗「從生活經驗中學習」的精神

中小學 17:16 2023/10/27

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校帶領一眾小學生辦夜市，讓他們學習和嘗試自我定立目標和挑戰自己，把學習生活化，參與師生樂也融融。受訪者提供照片

香港政府推「香港夜繽紛」活動希望搞旺夜市刺激經濟，坦白說，人到中年我已經減少出夜街，至於什麼人是越夜越精神？就是每天晚上都不願瞓覺的小朋友。又難得有學校願意投小朋友所好，在學校試辦一次夜市活動，開放校園，與街坊鄰里一起感受「夜繽紛」。

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夜市以「非物質文化遺產」為學習目標，學生除了玩，也要落手做，裡面的糖畫和剪紙攤位，都是由高年級同學受訓後成為活動導師，然後還有傳統麵粉公仔和香港最有名的「非遺」文化——港式奶茶攤位，以及一個利用了虛擬實境技術的舞獅遊戲，是一個融合了文化、語文學習和科技教育的夜市活動。我一向很怕晚上「燈火通明」的學校，擔心校長和老師工時太長，影響work-life balance，但見到當晚小朋友和街坊的開心，覺得破例一次，熱鬧一晚，都算值得。

我也驚訝學校開課僅一個多月，已經能夠「變」出這樣一個具規模的社區活動。這間是位於杏花邨的救世軍韋理夫人紀念學校，有家長報料，曾經問過九月新上任的校長程志祥，他表示，活動籌備時間不算長，但這就是「從生活經驗中學習」的精神： 「我們希望將社會上發生的事情，和小朋友的學習連繫起來，這樣小朋友更容易投入校園生活，並引起他們的學習動機。」

學校搞一個夜市，當然不止為了「夜繽紛」一個晚上，還有一個教育目標，就是從小培養學生專案設計和管理的技巧，包括學習如何定立目標、挑戰自己、預測及管理風險、總結和改善等。程校長話，這些都是在21世紀新人類需要掌握的共通能力，舉辦一次活動當然學不來，但在今次籌辦夜市的過程中，學生經鼓勵後都願意表達自己的想法，包括提出做市場調查以了解其他同學喜好，再決定活動方向。這個夜市活動其實是學校「小小企業家」計劃的一部分，計劃招募了一班高年級同學，在未來陸續籌辦其他活動，讓他們邊做邊學。

現今世代自主娛樂的模式越來越多，要引起學生的學習動機，就如政府叫市民出夜街一樣，真是不容易。將學習內容變得「貼地」和生活化，引發小朋友主動發問、主動思考和研究，有這個開始，教育已經成功了。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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