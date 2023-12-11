TOPick診症室丨港男飽受牛皮癬之苦　醫生解構難醫原因及新式療法

▲ 港男飽受牛皮癬之苦，醫生解構難醫原因及新式療法。

銀屑病，俗稱「牛皮癬」，屬於一種慢性免疫系統失調皮膚炎症，受影響位置可以是全身任何一部位，當中以頭皮及指甲位置用藥最為困難。有港男過去便一直飽受頭皮銀屑病的困擾，由於皮屑經常如雪花般飛落，令他社交大受影響，眼見一直服用傳統藥物，情況未見好轉，於是便轉用新式藥物，大約2星期後，竟大有改善。

個案分享:

皮膚科專科醫生劉顏銘回憶指曾有一名全身不同位置均有銀屑病的男病人到診所求醫，她指男病人一直有服食一些傳統治療銀屑病的藥物如A酸，但只對身體其他位置大約有5，6成成效，但頭皮銀屑病卻一直毫無改善。男病人因此非常困擾，頭皮皮屑的大量飄落，間中亦會令街外人向他投向異樣眼光，令他尷尬非常。劉顏銘於是決定處方屬於新型藥物的生物制劑，經皮下注射，令病人的頭皮銀屑病於2星期內便大有改善，不單皮屑痕癢問題減少，後來病人更無需要再口服A酸。

頭皮指甲銀屑病病徵及常見治療:

劉顏銘表示一般頭皮銀屑病患者其頭皮代謝比較快，皮層亦較厚，病患經常會因白色頭皮屑急速脫落已備受儀容困擾。頭皮銀屑病初期可以只有少量皮屑及紅色班塊，後期可以惡化很快，變成很厚的班塊，範圍可以是整個頭；一般以外用藥膏或頭皮藥水為主，通常是含類固醇的頭皮藥水，另外可配合維他命D衍生物的藥膏，及焦油洗頭水。

至於指甲銀屑病病患，其指甲一開始可能只有小小凹陷點，之後可能會變黃及有油滴狀，甚至有指甲剝離情況，俗稱離甲，嚴重時亦會令指甲變形。傳統治療方式為外用藥膏及藥水，如類固醇藥水及維他命D衍生物藥膏，塗於指甲邊。

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難治療成因:

劉顏銘指頭皮及指甲的銀屑病均屬於比較難醫治的位置。以頭皮為例，由於頭皮有頭髮覆蓋，令塗藥難度大大增加；即使成功將藥塗於頭皮，不少病人有感藥膏會黏住頭髮般，之後就會想用水洗走意慾。另一種紫外光燈療法同樣也會因頭髮遮蔽頭皮，而令治療效果大減。

至於指甲銀屑病，其用藥困難是因為甲床與甲之間，用藥地方很狹窄及難以吸收，所以外用藥膏及藥水，如類固醇藥水及維他命D衍生物藥膏，均難以吸收入指甲裡面。

新式療法

劉顏銘指生物制劑之所以快速有效，是因為可以針對銀屑病的發炎因子，通常是以注射方式，通過皮下注射，注射時間時相隔2星期至4星期，甚至8至12星期。如果頭皮銀屑病是可以很快見效，通常1至2星期已見到皮屑減少及痕癢。但指甲銀屑病見效時間則需時較長，因為指甲生長速度較慢，一般約6個月才可見是否有效。

▲ 皮膚科專科醫生劉顏銘。(越玲瓏攝)

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記者：容惠玲