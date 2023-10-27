蔬菜營養丨紅菜頭助降血壓抗氧化　營養師推介健康食譜3類人慎食

▲ 營養師拆解紅菜頭神奇功效。（iStock圖片）

說到特色蔬菜，第一樣想到的便是紅菜頭，畢竟是很少見的紫紅色根莖類蔬菜，而且紅紅的感覺很怪異。一旦切開紅菜頭，會流出紅色的汁液，大家千萬不要被嚇怕，這正正是紅菜頭的營養來源。它的紅色汁液來源自甜菜紅素，這是一種天然紅色色素，也是一種抗氧化物，有效對抗自由基對細胞的損害。除了紅菜頭外，紅肉火龍果、紫椰菜、蕃茄都含有甜菜紅素。

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紅菜頭的營養價值非常豐富，除了含有抗氧化物甜菜紅素，還有多種維他命、水溶性纖維、硝酸鹽和礦物質。當中紅菜頭所含有的鉀質及硝酸鹽分別有降血壓及幫助血管舒張的作用，適合高血壓人士食用。

很多人以為紅菜頭紅色汁液可以幫助女性補血，但紅菜頭的天然紅色主要來源於色素並非鐵質。一個小型紅菜頭只約含有0.8毫克鐵質，想補充鐵質可以考慮進食含有豐富鐵質的肉類例如牛肉或蜆肉，高鐵質蔬菜包括菠菜、西蘭花等等。

大家可能都疑惑紅菜頭的葉可不可以食用？答案是可以的，而且同樣含有豐富的維他命及礦物質，食用方法與菠菜相似，只是口感會比較苦澀，沒有紅菜頭的清甜。

很多人都會喜歡將紅菜頭榨汁飲用，但並非人人適合，尤其是低血壓、患有腎病人士應盡量避免進食。糖尿病人士也需要注意食用份量，因為紅菜頭本身的糖分含量較高，有機會影響血糖。

食譜一：烤黑醋橙汁紅菜頭

材料：

紅菜頭 550克

意大利黑醋 1湯匙

紅糖（Brown sugar） 2湯匙

橙（榨汁批皮切肉用） 1大個

鹽 1/8茶匙

做法：

預熱焗爐至180度

先把紅菜頭洗擦乾淨，切去頭尾，切大塊

橙洗淨。批出 4 至 5條橙皮（只橙色部分）。切半，榨出約 1½ 湯匙橙汁。另外半個橙，切出橙肉，蓋好備用

把紅菜頭，黑醋，紅糖，橙汁，橙皮，鹽，拌勻，放入焗盤，用錫紙蓋著。放入焗爐焗約75分鐘，或直至紅菜頭軟身，即成。吃時，可拌入切好的橙肉

食譜二：紅菜頭蓮藕粟米紅蘿蔔湯

材料：

紅菜頭（大） 1個

紅蘿蔔 1個

粟米 1條

蓮藕 1個

薑片 適量

瘦肉 適量

做法：

將蔬菜洗淨，紅菜頭、紅蘿蔔、粟米切粒，蓮藕切厚片

瘦肉先氽水

所有材料放入滾水，大火滾10分鐘後，收慢火煲約1小時即可

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）。

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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