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【小學人文科】蔡若蓮否認國教獨立成科　料年內訂課程框架初稿明年試行

社會 18:03 2023/10/27

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教育局局長蔡若蓮否認設立人文科等同國民教育獨立成科。（曾耀輝攝）

最新一份施政報告提出，政府計劃於2025/26學年起，將小學常識科分拆為人文科及科學科，分階段逐年推行，直至2027/28學年全面取代常識科。教育局局長蔡若蓮今（27日）出席記者會，否認設立人文科等同國民教育獨立成科，強調該科會以常識科基礎，相信教學內容、模式及評估方式與現時變化不大。

被問及將小學常識科分拆為人文科是否等同國民教育獨立成科，蔡若蓮形容為「完全誤解」，稱局方會以「多重進路」方式，讓同學與時並進，加強在個人成長、健康、國家甚至環保方面的認識，不存在獨立成科。她強調，人文科會沿用常識科大部分內容，在該科基礎下，增潤國家歷史、地理及文化等三大元素，因此「課程宗旨不變」，相信教學內容、模式及評估方式與現時相比並無太大變化。

分拆科目後，蔡若蓮指，課程內容有所增潤，課時亦相應增加，因此應善用25%彈性課時，撥作教學；另提及專責委員會會就課程內容詳細討論，與前線教師密切合作、發展課程框架，相信年內完成初稿，明年則會有定稿，並在各校試行，以便在2025/26學年起逐步推行。

被問及若校方或教師在愛國主義教育上的教材或教學上出現錯誤，是否須負上刑責，蔡若蓮則表示，《教師專業操守指引》已訂明對教師行為的要求及指引；同時局方已提供到校培訓、內地考察團，以提升教師專業能力。同時，《國安法》清楚列明條文，因此所有人包括校方及老師都必須遵守。

適齡學童人口下降，本港多間學校先後停辦，而施政報告未有提出措施支援學界。蔡若蓮回應指，人口下跌屬結構性問題，「應正視而非逃避」，因此局方一直以「軟著陸」為目標，應對學生人口下降，不希望不合理地維持學校數目，浪費珍貴資源，因此在施政報告推出將「幼稚園搬遷津貼」恆常化，鼓勵有需要幼稚園將校舍搬到新發展區份，解決收生不足問題；同時就推行小班教學設立KPI指標，包括在2024/25學年內，將實施小班教學的公營小學數目提升至9成以上，期望日後因應課室供應量，全面推展小班教學，達致善用公帑及資源。

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記者：梁凱婷

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