【感情糾紛】男友上廁所要求在旁邊看　再要樓及50萬做聘禮被拒：難道他不愛我？

▲ 台灣一名女子要求男友上廁所時不關門，並且要求對方給一層樓及50樓現金作聘金。

每個人對愛情的要求也不一樣。台灣一名女子上網發文訴說自己與男友的關係陷入冰點，主因是她要求對方上廁所時不能關門，再來便是要求男友送一層樓加幾十萬現金作聘禮。但男友堅決拒絕苛刻條件，所以女子求教網友如果令對方就範，有網友忍不住譏笑，「男友是找老婆還是找個獄卒啊？」

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該女子以匿名在網上討論區發文，她透露和男友已拍拖半年，一起不久後便同居。女事主多次強調自己「我很愛他」，所以認為男友不應對她有什麼隱瞞的地方，

我跟他說洗澡跟上廁所不能關門，上廁所也不能玩手機，除非我拿椅子坐你旁邊陪你，不然不可以玩手機，畢竟關了門，誰知道你在裡頭做些什麼？

起初其男友對此極度反感而不肯跟從，但幾經一番激烈爭吵後，男友最終答應上廁所時不關門、也不玩手機，但不接受女事主拿椅子坐著看他。

儘管如此，女事主持續挑戰男友的底線，她開始質疑男友為什麼在手機及電腦上設下密碼，

明明說好會對我坦承的，但為什麼還要設密碼不給我看？是不是其實他不夠愛我？

此外，兩人近日再因為一件事而產生分歧。女事主覺得差不多是時候結婚，於是向男友提出當中的事宜，但是遭到他的反對。事緣，女事主要求有豐厚的聘禮，

房子寫我的名子，至於聘金聘禮我也沒要求很多，聘金200萬（新台幣，約48萬港元），加兩套黃金首飾。

對於以上的要求，女事主作出了解釋，第一，她認為這要求是「一般女生會要求的」，不過份；第二，她需要一個保障；第三，200萬新台幣的禮金是給父母養老用，更直言養大一個孩子要數百萬元，所以要求這個數目回饋父母已經算少了。

為此，兩人再次大吵一場，女事主稱完全不能理解對方為什麼拒絕，更質疑是不是他不夠愛自己才這樣，

因為如果真的愛一個人，又怎麼會計較這些？

女事主認為男友不肯溝通及十分固執，什是苦惱，最後更求問網友們如何才可以迫使男友答應要求。

帖文一出，引起網友們的極大迴響，一面倒地不支持女事主的所作所為。大量網友認為女事主是看中了男友的「錢」，而已「一直強調妳很愛他，卻又2句話就離不開錢，妳是因為錢才愛他吧！」；更有人質疑她是不是「生病了」，「該看醫生，上廁所不關門，還要坐在旁邊，你是控制狂嗎？ 聘金200萬，我就問你有辦法出200萬嫁妝嗎？」

也有不少網友認為女事主的價值觀太離地，對此起質疑，「這裡編的故事越來越扯蛋了」；更有人對其男友表示同情，「好可憐的男人，要付錢關監獄。」

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責任編輯︰王明芳