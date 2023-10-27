TVB節目巡禮2024｜港姐Juliana火速上位企第一行　傅嘉莉參演3套劇成「劇后」

《無綫節目巡禮2024》今日（10月27日）在將軍澳電視城舉行，一眾藝員晒冷影大合照時，就可以看出來年誰人最得寵！

TVB節目巡禮 2024｜Juliana高Ling首同場隱藏實力 何泳芍何依婷低胸晚裝騷本錢【多圖】

Juliana企第一排

當中4位視后視帝級人馬陳展鵬、馬國明、蔡思貝與林夏薇企第一排中間位置，當中兩大視帝馬明跟展鵬企於C位，另外傳嘉莉升呢企第一排，至於新晉小花何依婷、劉穎鏇和郭柏妍同站第一排側邊。

此外，剛加盟TVB的郭珮文(Juliana)後來居上，竟然被安排企第一排，Juliana企在港姐林鈺洧旁邊，足見這位新晉咪神甚得寵，反而上屆港姐梁超怡企最尾一行，未知是否受桃色新聞影響。

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席間公佈未來一年播映的10套劇集，當中包括《巾國梟雄之懸崖》、《飛常日誌》、《奪命提示》、《再見‧枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《反黑英雄》、《企業強人》和《法證先鋒6倖存者的救贖》。

當中預告最吸睛可說是《奪命提示》，從片段所見，監製文偉鴻繼續「打餐死」的風格，當中劉穎鏇跟郭柏妍齊以SM性感裝束示人，「乖乖女」郭柏妍似想轉戲路，至於阿Moon劉佩玥就繼續上演「胸壓」男演員戲碼！

劉佩玥成明年「劇后」

當中「劇王」為馬德鐘和陳山聰，兩人均有兩套主演劇集播映，馬德鐘演出《再見枕邊人》和 《非常檢控觀》，至於山聰於《反黑英雄》和《奪命提示》擔正男一，另外馬神於《再》劇跟黃智雯上演激吻場口。

至於「劇后」為近期憑《香港人在北京》人氣急升的傅嘉莉，她有3套參演劇集。此外，阿Moon及上位小花陳曉華與郭柏妍均有兩套劇集在明年播。

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相隔10年再拍航空題材

近年TVB拍攝多套「強人」系列劇集，今年無綫開拍《企業強人》，男主角為兩大視帝陳豪和譚俊彥，女主角方面，就由龔嘉欣擔任女一之位。

另外相隔十年，TVB再度拍攝以航空業為題的劇集《飛常日誌》，演員包裝馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城、劉穎鏇、郭柏妍等，馬國明繼《衝上雲宵II》再度演航空業職工，從節目巡禮上播出的片段所見，陳豪於《飛常日誌》裡飾演機管局主席。

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三套《續集》系列

續集系列方面，除了陳展鵬、林夏薇主演的《逆天奇案2》外，還有早前鬧出鄧萃雯拒演風波的《巾國梟雄之懸崖》，女主角就由胡定欣接捧演出，除了男主角黎耀祥外，還有蕭正楠、羅天宇、陳曉華、李成昌、韓馬利和杜燕歌等參演。

而大受內地網民歡迎的《法證》系列又推出新一輯，今次《法證先鋒6倖存者的救贖》再由黃宗澤擔正，另外還有袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼和戴祖儀參演。

至於《神耆小子》找來影帝鄭則士擔任男一，同劇演員還有曹永廉、羅毓儀、魯振順與樊亦敏等，鄭則士上套演出的TVB劇已是3年前的《使徒行者3》。

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記者：馮雪兒、陳曉柔、陳淑霖

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