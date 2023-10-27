新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙 仙樂都：不想女兒被標籤

▲ Bella曾被健康院的醫生寫信排期見言語治療師，仙樂都的心情由焦慮轉化成順其自然，皆因不想女兒被標籤。

42歲的仙樂都（吳堯堯）與老公梁國鋒（Godfrey），育有28個月大的女兒Bella，作為新手媽媽的她，由零開始學起，面對育兒的困難，會上網睇YouTube、看育兒書，甚至向有生仔經驗的朋友取經。對於Bella不懂還是不肯說話，媽媽還未弄清楚就已被健康院評估疑患言語障礙，她不想女兒被標籤，同時放下焦慮的情緒，用時間令女兒進步，她說：「有些3、4歲才說話，但一說話便妙語如珠。」

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28個月大的Bella，首次看到陌生的記者、攝影師，她會禮貌地say hi，也會向我們高舉手指公讚good，說話很少，但笑容可掬，一張可愛的笑臉讓人喜歡。

在訪問前的數天，Bella才學會叫「媽咪」，仙樂都坦言當時興奮得大叫，皆因女兒一直以來的說話都是疊字，不會說兩個不同字的說話。

據衞生署資料顯示，2歲的兒童應能將詞彙組合，例如；坐車、食餅，若未達標的幼童可能被界定為「語言發展遲緩」。

Bella之前會叫媽媽、嫲嫲、咪咪、爸爸，清一色都是疊字，仙樂都早前帶她到健康院接受發展監察時，Bella被評估疑患言語障礙，建議她要看言語治療師，當下仙樂都難以接受，也坦承為此曾經出現焦慮，

我覺得我女兒沒有問題，但別人覺得我女兒有問題，難道Bella真的有問題？

智商沒問題

她的腦海出現無數的問號，自己當然認為女兒沒有問題，BB就是這樣，不一定在3歲前會說很多說話，仙樂都看到不少幼童要到3、4歲才會說話，但一開口便妙語如珠，加上女兒在母嬰健康院評估智力時，通過所有測試，醫生亦指她智商沒有問題，只是跟陌生人不說話，

在農莊見到別人會Hi、bye，但見到女醫生，完全不肯說話。

醫生說Bella智力沒有問題，仙樂都放下心頭大石，並不擔心女兒說話遲緩，即使在公立醫院排期排到明年才獲見言語治療師，她不想女兒被標籤，更加不會額外找私家醫生，只抱住順其自然的態度，皆因Bella在家說話很多，雖然是說火星話為主，

可能因為雙語關係，爸爸和外傭跟她說英文，她看YouTube又是看英文，但媽咪、電視甚至身邊的人又是說廣東話，在兩種語言下，所以說話會比人遲。

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總有一天學會廣東話

自Bella半歲開始，仙樂都會跟女兒聊天，從生活中學習，又會教女兒認識顏色，如；紅、黃、綠色，花了 1年多的時間，她仍未可以說出廣東話的紅色，只會說red、green、low(yellow)。屢敗屢戰，但仙樂都未有氣餒，改採取「放牧」態度，

廣東話一定會識，由得她吧！隨得她自由發揮，到一定的年紀，就算去市場買餸，別人說廣東話，你自己自然會說，難道你不跟別人說話嗎？

報6間幼稚園

10、11月是幼稚園招生及面試的旺季，仙樂都為Bella報了6間幼稚園，女兒沒有參加面試班，只有上學前班，每堂1.5小時。她坦承不會太擔心女兒幼稚園的面試，女兒長大後也會自覺發奮，讀書是可以慢慢培養，品德比學業重要，學做人先要有品，並相信，「讀那一間學校也可以做狀元！」。

而說起女兒上學前班的課堂時，家長不能陪伴，每次送返學必定哭一場，仙樂都自己站在學校門外偷聽，不敢離開，直至女兒收聲，她才放心離去買餸，

每次返學都喊，生離死別般，不過一關上房門，1、2分鐘就收聲，Bella第一次上堂沒有哭，因為她未知發生什麼事，第二次哭了半小時，我個心梗係痛，很肉赤，擔心她會哭到嘔。

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給女兒的一封信

致親愛的女兒Bella：

未足28個月的你，第一次叫「媽咪」，我真的很高興！雖然你未能贏在起跑線，但媽媽希望你的學習路上是「先苦後甜」，所以將來會為你報讀津校的小學，讓你學習及認識多些文字，未知你能否應付，可能你會是讀書的材料，很喜歡讀書…

媽媽一直有個心願，可是媽媽不才，未能達成，希望Bella你能為媽媽圓夢！媽媽小時候的志願是當醫生，看到你在家中經常把玩醫生的玩具，替別人打針，又會為人量血壓，又會要人張開口讓你探熱，媽媽當時問你，「做醫生好嗎？」，你立即回答：「好」，一個簡單的「好」，媽媽樂透了！

媽媽

▲ 仙樂都成為「梁家婦女」後，都會以女兒行先，不想假手於人，她希望毛女兒能完成她自小的志願。(ig圖片)

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記者:林碧洋