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2023萬聖節｜夜遊科學園萬聖節驚悚之夜　魔術表演+臉部彩繪+美食巿集【內附連結】

休閒消費 17:20 2023/10/27

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

即日至 11 月 5 日期間，科學園會化身集刺激與趣怪於一身的神秘樂園，同你玩轉萬聖節。

萬聖節即將來臨，要搞搞新意思，不如參加香港科技園舉辦的「夜遊科園 — 萬聖節驚悚之夜」活動，於即日至 11 月 5 日期間，科學園會化身集刺激與趣怪於一身的神秘樂園，精彩內容包括萬聖節特色美食及商品、科學魔術表演、臉部彩繪、即影即有自拍機攤位，以及更多適合男女老幼及寵物的有趣體驗！

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

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【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

大家可於園區內13 間指定餐廳，品嘗創意十足的萬聖節美食，感受濃厚節日氣氛。（按此查看指定餐廳名單及萬聖節特別菜單）科學園內又會設有萬聖節市集，提供一系列特色主題商品，讓今個節日倍添難忘。

萬聖節特別美食。

萬聖節特別美食。

凡享用萬聖節特別菜單，憑即日單一電子交易收據即可免費換領香港科學園限量版薯片乙包。於10月28日至29日期間，凡於科學園消費滿港幣$200或以上，憑即日單一電子交易收據即可兌換*︰南瓜籃乙個（可於13間園區餐廳參加「Trick or Treat」活動）、DIY手工材料包兩份、寵物配飾乙個。（禮品數量有限，送完即止）

於10月28至29日「夜遊科園 — 萬聖節驚悚之夜」活動期間，科技園公司將會提供免費接駁巴士服務，來往科學園至沙田／大圍、大埔及九龍塘。此外，科學園內亦設有超過 2,000 個免費車位及電動車充電站供公眾使用。

萬聖節市集與驚奇裝飾

日期：即日至11月5日
時間：12:00-21:00
地點：1E展覽廳

科學園哈佬喂，玩出驚喜。

萬聖節週末夜

日期：10月28至29日
時間：18:00 - 22:00
地點：方院 (金蛋底)

阿布拉卡達布拉！準備在科學園度過一個撲朔迷離的萬聖節週末，夜晚的魔力為您而綻放！沉浸在一個奇妙而緊張的世界中，為大家帶來各種別開生面的活動：

1.欣賞令人著迷的科學魔術表演（2個環節：18:00 – 18:30 / 19:00 – 19:30）
2.在即影即有自拍機攤位拍照留念
3.在迷人的光影攝影攤位釋放你的創意
4.讓彩繪師助您化上奇妙妝容
5.享受免費的爆谷

編輯：葉翠華

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