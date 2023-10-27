2023萬聖節｜毛孩哈囉喂夜繽紛　觀塘海濱+Mega Box變寵物市集

▲ 「VESSEL發現號01」一連兩晚於舉行之《萬聖節寵物之夜》。

10月夜繽紛的重點活動，當然是一年一度的萬聖節。貓奴狗僕如果不想忘記家中的主子，不妨帶埋牠們一齊出動，人寵一齊狂歡哈囉喂！以下兩個寵物歡迎的場地，值得推介。

觀塘海濱「VESSEL發現號01」將於10月27日至28日一連兩晚於舉行之《萬聖節寵物之夜》，及設有萬聖節限定寵物市集、免費犬隻訓練分享及示範、寵物互動遊樂區、「萬聖節鬼馬同萌大舞台」和多個鬼馬應節LED燈打卡位，可跟主子齊齊扮鬼扮馬參加大派對。

▲ 萬聖節限定寵物市集

VESSEL發現號並特設寵物市集，號召近25位達人大賣寵物用品及零食、本地手作，和應節鬼馬寵物服飾，場內又設寵物攝影和掌印匙扣製作工作坊等攤位，以及大人小朋友的潮流美食飲品，無論人寵朋友都可玩餐飽刷餐飽。

「萬聖節鬼馬同萌大舞台」為節目另一亮點，大家可替狗狗、貓貓或雀鳥等各類寵兒悉心打扮，然後於台上打卡位幫主子大擺呆萌甫士，甚或華麗轉身freestyle 「catwalk」大力搶fo。

▲ 哈囉喂之夜

大會特別設計近寬敞寵物互動遊樂區供免費入場，提供多組獨木橋、圓柱障礙關卡、跨欄和隧道等遊樂設施，幫主子放放電，迎著海風舒展筋骨。

同場加映多個玩味十足的愛寵LED燈打卡位，供一身Halloween萌爆服飾大小朋友及毛孩一同拍照「呃Like」。

「發現號」亦特別提供狗廁所，尿墊、草地和石屎地等設施一應俱全，又供應清涼食水，照顧狗狗需要，一連兩晚讓大家人寵狂歡共享共融，齊齊預祝萬聖節。

▲ 寵物哈囉喂嘉年華會

寵物哈囉喂嘉年華會

MegaBox 於10月28日至29日則舉行「寵物哈囉喂嘉年華會」，以毛孩萬聖節「扮嘢」為主題，嘉年華內設有寵物市集、攤位遊戲、精彩節目等。

MegaBox L4及L5的戶外位置更搖身一變成「寵物樂園」，毛孩可以盡情放電，主人更可毛孩遠眺九龍東景色！