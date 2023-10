《荒失失奇兵》創作班底英國專訪　12月香港公演解構3大賣點

▲ 製作團隊為加強《荒失失奇兵》音樂劇的歌舞元素,特別加入8首新歌。

相距4年,《荒失失奇兵》音樂劇(Madagascar:The Musical)將會於今年12月再度在香港演出。這個改編自「夢工場」動畫的合家歡音樂劇,不但熱鬧繽紛、充滿歡樂,還滿載舞台魔法。

記者訪問了此劇的英國創作班底,了解他們如何克服重重挑戰,把奇趣的動物世界活現舞台。

▲ (左起)《荒失失奇兵》音樂劇副編舞師Monique Ashe-Palmer、導演Kirk Jameson及木偶戲指導 Emma Brunton。(攝影:胡慧雯)

《荒失失奇兵》音樂劇由英國Selladoor Worldwide製作,改編自夢工場《荒失失奇兵》動畫系列中的首齣電影。它講述紐約中央公園動物園的明星獅子、河馬、長頸鹿及斑馬逃出動物園,留落在非洲的馬達加斯加的冒險故事。搞笑情節以外,友情的考驗、身份認同等都是重要主題。

這劇於2018年在英國面世,其2019年的世界巡迴演出中也有香港一站。今年,製作團隊起用全新卡士再向世界出發。導演Kirk Jameson說共有12位演出者,以及10位幕後支援人員。他們由10月中開始在英國巡迴演出。12月就會到香港演出,之後會去新加坡,然後返英繼續行程,整個巡演將會長達10個月。

動物戲服+木偶

要把生鬼的動畫角色活現於舞台,Kirk表示製作團隊極花心思設計出一系列能凸顯動物特徵的戲服: 「但考慮到動物體形各不同,我們覺得由人扮演加上木偶演出,兩者混合起來更加有趣。」

因此,同一舞台上,既有演員化身的獅子、斑馬、河馬等,也有人手操作的企鵝和狐猴等共10個木偶角色。

▲ 要操控企鵝木偶表情及肢體動作變化,就是靠木偶背後的機關。(攝影:胡慧雯)

Emma Brunton是此劇的本偶戲指導,她認為木偶作為舞台魔法之一,每每能帶給觀眾驚喜:「因為不同動物的木偶,大小不一,操作方法有別。

像狐猴,演員要把木偶整套裝備穿在身上來操控其動作;長頸鹿一角,則是由披上動物戲服的演員來操控木偶。縱使觀眾的焦點會落在木偶身上,但由於觀眾都能清楚看到在台上操作木偶者的面貌,所以他們在台上同樣要全情投入,配合歌舞又唱又跳帶動全場熱鬧氣氛。」

歌舞場面

Kirk大讚此劇的動物戲服和木偶設計別出心裁,可是他也認同,這兩大元素令他們在編舞上面對不少挑戰。

現為副編舞師的Monique Ashe-Palmer對於在厚重戲服下應付歌舞場面深有體會:「我在上回巡演,曾化身河馬,其戲服有3層之多,但一樣有不少歌舞,作為演員我們都要習慣汗流浹背地演出。我也要操作企鵝木偶,為了遷就企鵝的身高,我們經常要屈起膝來,這些因素都增加了編舞的難度。」

▲ 長頸鹿邁文這角色的演員不但要穿上動物戲服,還要操作木偶頭部來呈現其長頸的特徵。

重點歌曲

縱使如此,製作人仍然炮製出各有特色的歌舞場面。Monique指出:「介紹動物園明星出場的《Showtime》,觀眾不但可看到場景的神奇轉換,而幾位主角也可展示其獨特的跳舞風格。」壓軸大堆頭演出的《Together Forever》,Kirk就愛其在60 年代The Beach Boys風格的歌曲氛圍下,展現感性情懷。

至於最有派對氣氛的《I Like to Move It》,當中所有演員都要施展渾身解數,而負責編舞的Fabian Aloise更加入跳繩元素,令動感及能量倍增。

Kirk解釋:「木偶角色活動幅度有限,他們唯有讓獅子、斑馬等4位相對活動自如的演員大跳特跳;而馬達加斯加叢林的藤蔓,就啟發了我們在派對場面中加插動物用藤蔓跳繩的場面。」

▲ 劇中操作4隻企鵝者,一樣要配合轉換背景而換上不同的戲服演出。

搶鏡角色

《荒失失奇兵》動畫原著中,在馬達加斯加的狐猴國王朱利安是搶鏡角色,而在音樂劇中,演員既要披上毛茸茸的動物戲服,還要全程屈膝跪著演出歌舞,難度甚高,為何有此安排?

▲ 演狐猴國國王朱利安的演員在厚重動物戲服下,原來還要跪著來演出。

導演Kirk Jameson解釋:「我們嘗試透過動物不同的動作形態,以區別其成長背景。來自動物園的動物,因為長期接觸人類,因此會直立走動; 相對之下,野生動物體型較矮小,便由人操作木偶的方式演出。」

狐猴國王朱利安雖然是野生動物,但佔戲甚重,要高唱《 I Like to Move It》,因此唯有要演員「屈就」演出。今回製作單位更特別請來曾參加英國《Strictly Come Dancing》的電視主持Karim Zeroual,演出這個要帶動全場氣氛的吃重的角色。

最新影片推介:姜濤李嘉文專訪

《荒失失奇兵》音樂劇

演出日期: 2023年12月14日至24日 (共15場)

演出時間: 約1小時40分鐘 (設中場休息)

語言: 英語演出,附中文字幕

地點: 香港演藝學院歌劇院

票價: $395/$495/ $595/ $695/ $795

票價優惠等詳情請瀏覽:HK Ticketing快達票

記者:胡慧雯