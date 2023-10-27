《荒失失奇兵》創作班底英國專訪　12月香港公演解構3大賣點

▲ 製作團隊為加強《荒失失奇兵》音樂劇的歌舞元素，特別加入8首新歌。

相距4年，《荒失失奇兵》音樂劇（Madagascar：The Musical）將會於今年12月再度在香港演出。這個改編自「夢工場」動畫的合家歡音樂劇，不但熱鬧繽紛、充滿歡樂，還滿載舞台魔法。

記者訪問了此劇的英國創作班底，了解他們如何克服重重挑戰，把奇趣的動物世界活現舞台。

▲ （左起）《荒失失奇兵》音樂劇副編舞師Monique Ashe-Palmer、導演Kirk Jameson及木偶戲指導 Emma Brunton。（攝影:胡慧雯）

《荒失失奇兵》音樂劇由英國Selladoor Worldwide製作，改編自夢工場《荒失失奇兵》動畫系列中的首齣電影。它講述紐約中央公園動物園的明星獅子、河馬、長頸鹿及斑馬逃出動物園，留落在非洲的馬達加斯加的冒險故事。搞笑情節以外，友情的考驗、身份認同等都是重要主題。

這劇於2018年在英國面世，其2019年的世界巡迴演出中也有香港一站。今年，製作團隊起用全新卡士再向世界出發。導演Kirk Jameson說共有12位演出者，以及10位幕後支援人員。他們由10月中開始在英國巡迴演出。12月就會到香港演出，之後會去新加坡，然後返英繼續行程，整個巡演將會長達10個月。

動物戲服＋木偶

要把生鬼的動畫角色活現於舞台，Kirk表示製作團隊極花心思設計出一系列能凸顯動物特徵的戲服： 「但考慮到動物體形各不同，我們覺得由人扮演加上木偶演出，兩者混合起來更加有趣。」

因此，同一舞台上，既有演員化身的獅子、斑馬、河馬等，也有人手操作的企鵝和狐猴等共10個木偶角色。

▲ 要操控企鵝木偶表情及肢體動作變化，就是靠木偶背後的機關。（攝影:胡慧雯）

Emma Brunton是此劇的本偶戲指導，她認為木偶作為舞台魔法之一，每每能帶給觀眾驚喜：「因為不同動物的木偶，大小不一，操作方法有別。

像狐猴，演員要把木偶整套裝備穿在身上來操控其動作；長頸鹿一角，則是由披上動物戲服的演員來操控木偶。縱使觀眾的焦點會落在木偶身上，但由於觀眾都能清楚看到在台上操作木偶者的面貌，所以他們在台上同樣要全情投入，配合歌舞又唱又跳帶動全場熱鬧氣氛。」

歌舞場面

Kirk大讚此劇的動物戲服和木偶設計別出心裁，可是他也認同，這兩大元素令他們在編舞上面對不少挑戰。

現為副編舞師的Monique Ashe-Palmer對於在厚重戲服下應付歌舞場面深有體會：「我在上回巡演，曾化身河馬，其戲服有3層之多，但一樣有不少歌舞，作為演員我們都要習慣汗流浹背地演出。我也要操作企鵝木偶，為了遷就企鵝的身高，我們經常要屈起膝來，這些因素都增加了編舞的難度。」

▲ 長頸鹿邁文這角色的演員不但要穿上動物戲服，還要操作木偶頭部來呈現其長頸的特徵。

重點歌曲

縱使如此，製作人仍然炮製出各有特色的歌舞場面。Monique指出：「介紹動物園明星出場的《Showtime》，觀眾不但可看到場景的神奇轉換，而幾位主角也可展示其獨特的跳舞風格。」壓軸大堆頭演出的《Together Forever》，Kirk就愛其在60 年代The Beach Boys風格的歌曲氛圍下，展現感性情懷。

至於最有派對氣氛的《I Like to Move It》，當中所有演員都要施展渾身解數，而負責編舞的Fabian Aloise更加入跳繩元素，令動感及能量倍增。

Kirk解釋：「木偶角色活動幅度有限，他們唯有讓獅子、斑馬等4位相對活動自如的演員大跳特跳；而馬達加斯加叢林的藤蔓，就啟發了我們在派對場面中加插動物用藤蔓跳繩的場面。」

▲ 劇中操作4隻企鵝者，一樣要配合轉換背景而換上不同的戲服演出。

搶鏡角色

《荒失失奇兵》動畫原著中，在馬達加斯加的狐猴國王朱利安是搶鏡角色，而在音樂劇中，演員既要披上毛茸茸的動物戲服，還要全程屈膝跪著演出歌舞，難度甚高，為何有此安排？

▲ 演狐猴國國王朱利安的演員在厚重動物戲服下，原來還要跪著來演出。

導演Kirk Jameson解釋：「我們嘗試透過動物不同的動作形態，以區別其成長背景。來自動物園的動物，因為長期接觸人類，因此會直立走動； 相對之下，野生動物體型較矮小，便由人操作木偶的方式演出。」

狐猴國王朱利安雖然是野生動物，但佔戲甚重，要高唱《 I Like to Move It》，因此唯有要演員「屈就」演出。今回製作單位更特別請來曾參加英國《Strictly Come Dancing》的電視主持Karim Zeroual，演出這個要帶動全場氣氛的吃重的角色。

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《荒失失奇兵》音樂劇

演出日期： 2023年12月14日至24日 （共15場）

演出時間： 約1小時40分鐘 （設中場休息）

語言： 英語演出，附中文字幕

地點： 香港演藝學院歌劇院

票價： $395/$495/ $595/ $695/ $795

票價優惠等詳情請瀏覽：HK Ticketing快達票

記者:胡慧雯