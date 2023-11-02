鋼琴家親授如何挑選合適鋼琴型號、尺寸 內附品牌推介

學習鋼琴不單可以陶冶性情，還可以訓練孩子的大腦發展和創造能力，所以不少家長都鼓勵小朋友學習鋼琴。很多人會從鋼琴的價錢、品牌、尺寸作優先考慮條件，但其實不同鋼琴型號的手感、音色同樣重要，因為鋼琴的質素會影響彈奏時的表現甚至手勢。現在就由著名鋼琴家盧嘉博士（Dr. Karl Lo）教大家如何挑選一台好鋼琴，他更會推介數款鋼琴，剛入門的鋼琴新手必讀。

應該從鋼琴價錢、鋼琴品牌入手？價錢最貴的就是最好？怎樣選擇鋼琴尺寸、鋼琴型號、鋼琴牌子？要挑選一台高質又適合自己的鋼琴的確會有不少疑問！盧博士教路，要挑選一台合適的鋼琴，可以緊記以下兩大要訣。

如何選擇鋼琴品牌和型號尺寸？

要訣一：手感



按鍵輕重適中

鋼琴的琴鍵會影響手感，琴鍵太輕會影響到手指力度的訓練，太重又會影響到關節和手勢，所以在挑選鋼琴時，必須選擇琴鍵重量適中的鋼琴。

觸鍵反應靈敏

當按下鍵盤時，鋼琴琴鍵的迅速回應，可有助演奏密集的「跑」及「琶音」樂段，同時訓練指尖敏銳的觸感。

均勻的按鍵重量

坊間有些鋼琴已經使用碳纖維撃弦機，穩定性及耐用度高，均勻的手感亦可助學習者掌握正確的技巧和力度控制。

如何選擇鋼琴品牌和型號尺寸？

要訣二：音色

共鳴柔和且豐富

太響亮的音色容易令耳朵感覺疲倦，優質的鋼琴音色應該要有豐富而持久的共鳴，而且要能夠表達出柔和、悅耳和豐厚澎湃等不同風格的彈奏。在試彈鋼琴時，如果彈出低音的共鳴時間愈長，就代表整體音色愈好。

音色均衡

即在鋼琴的所有音域中，每個音符的音量和音色都要一致，這才能讓演奏者更加容易地掌握音樂的表達和情感。

豐富的音色層次

優質的鋼琴可讓演奏者透過不同的演奏技巧和表現方式來展現豐富的音色層次。另外，這些變化應該是自然和流暢。

為何鋼琴品質對學習者如此大影響?

工欲善其事，必先利其器。一台優質鋼琴，除可達到事半功倍的效果，而且會對學習者帶來深遠的影響。盧博士解釋道，選擇高品質和耐用的鋼琴品牌，可助學習者展現更高水平的演奏能力，激發長遠對音樂的興趣和熱情，所以他提議大家在挑選鋼琴時，除要考慮價錢、牌子、品牌知名度、尺寸和型號外，不妨多花時間和心思於鋼琴的各項細節上。

為何盧博士認為日本鋼琴品牌KAWAI較為出色?

對學習者來說，鋼琴的品牌和價錢是最大的考量，但面對來自不同國家的品牌，加上千差萬別的價格，該如何揀選？盧博士表示，挑選鋼琴除要講求音色和手感外，用料和手工同樣重要，所以他向各位學習者推介日本品牌KAWAI鋼琴。盧博士解釋，品牌承襲近一百年的造琴傳統，除選材講究外，還採用了最先進的技術製造，每一個細節位都非常考究。

自1985年開始，品牌更榮獲蕭邦國際鋼琴比賽冠名為「大會採用鋼琴」。以下幾款KAWAI不同的鋼琴型號都是盧博士的專業推介，不同型號均是選用了第三代超反應ABS-碳纖維擊弦機！

鋼琴品牌型號推介1: KAWAI K-500立式鋼琴

音色是初學者在挑選鋼琴時的考慮因素之一，盧博士認為這款KAWAI K-500立式鋼琴十分適合入門或初階，作為KAWAI的熱賣系列，其音色豐厚而動態強勁。手感方面，其加長鍵盤設計，可以讓用家無論在琴鍵的任何位置，琴鍵都能提供超凡的反應性能、更有效的力量傳送，令演奏更隨心所欲。

了解更多: https://bit.ly/3FaJ7Nc

▲ KAWAI K-500立式鋼琴音色豐厚而動態強勁，琴鍵擁有超凡的反應性能，十分適合入門者選購。

鋼琴品牌型號推介2: KAWAI K-400立式鋼琴

相比KAWAI K-500立式鋼琴，KAWAI K-400立式鋼琴外型嬌小，也相對慳位。雖然外型較細小，但鍵盤蓋和譜架都特別採用了三角琴式的設計，譜架寬度達94cm，可以放置更大的樂譜，提供更佳的視線觀看樂譜，新手在彈奏時就可以更加容易觀譜，令整個彈奏過程更順暢。另外，此型號同樣採用了加長鍵盤設計，在彈奏時可以更加得心應手。

了解更多: https://bit.ly/3Qf1h6T

▲ KAWAI K-400系列外採用三角琴式設計的鍵盤蓋和譜架，可以讓用家更易於觀譜，加上外型嬌小，慳位易放。

鋼琴品牌型號推介3: KAWAI A-800立式鋼琴

盧博士另外推介KAWAI 全新推出的A-800立式鋼琴，A系列是KAWAI為專業演奏者而設的高階直立式鋼琴，這個型號的鋼琴於弦槌內部植入了更高密度的羊毛底氈，進一步強化了KAWAI「內剛外柔」的理想結構，能彈奏出豐富的音色變化。鋼琴背部結構亦採用了特別設計，能令音板及鋼琴內的鐵板有更堅固的連接，令聲音更穩定、層次更分明，可以更易於透過彈奏技巧和表現方式改變音色。

每台A系列立式鋼琴經過常規生產工序後，最終整音及觸鍵調整由KAWAI工廠內高級技師親自負責，並發出鑒定書證明其超卓音色及手感。

了解更多: https://bit.ly/3rWIp3b

▲ 為專業演奏者而設的高階直立式鋼琴，每一台的整音及觸鍵調整均由工廠內高級技師負責，更附有鑒定書以證明其超卓音色及手感。

鋼琴品牌型號推介4: SHIGERU KAWAI SK-3三角鋼琴

SHIGERU KAWAI SK-3旗艦級三角鋼琴不單擁有飽滿瑩潤、輕柔和諧的音色，而且無論是低音或高音均能表現出均衡協調的音色。以最高級材質和尖端技術打造而成的鍵盤，能提供更輕快和反應更靈敏的觸鍵感覺，在彈奏時更易於掌控。買家更可獲一次由日本KAWAI最頂級技師MPA到港提供尊貴服務。

了解更多: https://bit.ly/46J6zwG

▲ 屬於旗艦級的SHIGERU KAWAI SK-3三角鋼琴，鍵盤以高級材質和尖端技術打造而成，能提供更輕快和反應更靈敏的觸鍵感覺，在彈奏時更易於掌控。

新鋼琴與舊鋼琴有何分別?

很多人尤其是鋼琴初學者都會因為價錢原因而考慮選購二手鋼琴，但盧博士指出購買全新鋼琴除了在售後服務更有保障外，不論在使用壽命、狀態和表現都是最佳的，因為二手鋼琴有可能由於前用家在保養上的疏忽，會有損手感及共鳴感，影響學習者演奏時的感受。而且在大型琴行購買會更有信心保證和售後服務。例如在柏斯音樂購買KAWAI鋼琴，除保證是原裝正貨外，還會提供免費送貨及上門安裝服務，以至專業售後服務和樂器保養，可以無後顧之憂，盡情享受演奏樂趣！

（特刊）