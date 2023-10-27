生死教育︱新婚不足一年丈夫癌逝　秘書轉行做禮儀師體悟生死

▲ 新婚不足一年丈夫癌逝，秘書轉行做禮儀師體悟生死。

有勇氣面對接受摯愛之人離世、自我振作一點都不容易。新婚不足一年的Clara，丈夫突因罕見癌症離世，讓她大受打擊，一度想尋死。在辦理丈夫喪禮過程中，又礙於種種殯儀禁忌，不能完全跟從心意為逝去丈夫安排殯葬，讓Clara深刻反思，並做出一人生改變。以下為獲授權轉載全文：

毋忘愛生命頌禮司Clara：從喪親到投身殯儀業 我願與逝者家屬同度難關

我曾經被喪親之痛吞噬，記得與丈夫新婚不足一年，他就因久咳不止入院，醫生診斷他患上罕見癌症。 雖然其後丈夫的手術成功，但其他器官抵受不住癌細胞侵襲及擴散，最終離我們而去。由入院至訣別，僅短短兩星期。那時候我因丈夫猝逝，一度迷失及抑鬱，但憑著丈夫及家人給我的愛，重新振作。廿年過去，我帶著已癒合的傷痕，投身殯儀行業，成為喪親家屬的同行者。生死有命，哀傷有時。

為他好好活下去

那段日子，兩口子對婚後生活的憧憬與甜蜜回憶，常像利刀刺進我心。失去摯愛，那種迷失和傷痛，有口難言。我曾想過立即到天家與丈夫「團聚」，幸而心裏有聲音把我叫住：「如果我也離開，豈不令親人再受打擊？」我感覺到丈夫仍然活在我的心裏，總是眷顧著我。我決定正面處理情緒問題，為了自己，也為了他，好好活下去。

我決定由工作多年的私人助理轉行投身殯儀業，全因我為丈夫及身邊親友舉辦喪事期間，深深體會家屬的困境； 礙於種種殯儀禁忌，如白頭人不能送黑頭人, 小朋友不應到靈堂； 想用環保棺木代替傳統木棺，卻遭殯儀業人員拒絕，理由是不夠體面， 甚至如何佈置靈堂都不能由家屬作主。我開始反思，生死不由人，為何摯親的殯葬安排也不由我們選擇？

這個想法一直困擾著我，直至一次看到毋忘愛的訪問，他們提倡環保棺木和殯葬，尊重先人及家屬意願，願意給予家屬選擇； 那時我馬上Follow 毋忘愛Facebook，當時心想： 我的喪禮一定要由他們協助； 想不到，今年初我竟可加入理念相近的毋忘愛，為家屬安排喪禮時，盡我所能配合其需要，讓他們「有得揀」，自由選擇告別的儀式和細節，讓他們能為逝去至親辦一個個性化喪禮，不留遺憾。

入行大半年，我遇過不少挑戰。我曾經為一個潮州大家庭籌備母親的喪禮，近十個家人對喪事安排的意見不一，負責統籌的二姊在巨大壓力下長期失眠，加上喪親的打擊，每次提及母親就會痛哭。作為生命頌禮司，我的責任包括確保喪事順利進行，更希望陪伴家屬同行。當家人意見分歧，我擔當協調角色，鼓勵大家在溝通中尋找共識，為母親做最好的選擇。我亦與家屬分享自己的經歷，讓他們明白，縱使哀傷無可避免，但時間會替我們撥開荊棘，走過幽谷。

火化後上位當天，家族中的大哥拿著母親的骨灰，感觸落淚。我說這天是母親的「喬遷之喜」搬到新家，又指著心臟位置，告訴他母親早已住進一家人的心中。大哥聽罷即抺掉淚痕，微笑點頭。天上的至親都祈求我們好好生活，重新振作就是報答他們的最好方法。

生命雖短 重於泰山

生死是我每天工作面對的課題，每一位逝者的生命都是一面鏡子，讓我反思生命意義。有一對夫婦的新生嬰兒不幸夭折，我幫助他們處理院出及火化事宜。兩夫婦初時異常冷靜沉寂，表明不需任何儀式，也不會邀請來賓。院出當日，太太認領嬰兒遺體時，哀傷終於壓抑不住，崩潰痛哭，丈夫一邊在旁攙扶一邊啜泣，太太拿出精緻的嬰兒新衣和寫滿心聲的心意咭，小心翼翼放在愛兒遺體旁邊。火化前我特意安排他們一家三口獨處時間，讓爸媽向嬰兒好好告別。

好一段時間，我合上眼就會看到嬰兒的樣子，我內心不斷問：生命如斯短暫，到底有何意義？後來嬰兒安碑上位時，我再與兩夫婦見面，早前的愁雲慘霧一掃而空，他倆笑著手拖手，為嬰兒安頓。那刻我終於明白，嬰兒的生命雖然短暫，小小的足印卻永遠緊扣他父母的心。

兩夫婦與嬰兒的愛，就像我與丈夫，或其他失去至親的家庭一樣，相聚的日子雖然短暫，卻足以滋養在世的人往後的人生。每一個生命都有意義和價值，值得被肯定，因為逝者的生命影響著我們的生命，他們的愛給予我們好好活下去的動力。希望藉著這些經歷和感悟，繼續陪伴其他逝者家屬，相信丈夫也會為我感到驕傲。

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內容獲「毋忘愛」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣