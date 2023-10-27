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【語文發展】學習三文兩語為國際大趨勢　3大關鍵培養孩子「自主學習」習慣

育兒經 17:55 2023/10/27

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有調查發現，本港不少學童均抗拒學習語文，尤其是英文及普通話。

本港教育界在疫情後出現不少轉變，家長、學生和學校都需要不斷適應新的教學模式，加上課程越來越艱深，不少學童更抗拒學習，尤其是語文科。調查發現，8成學生拒抗學習母語以外的語言，香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長認為國際化的大趨勢，學習普通話及英語重要性日益顯著，家長從小讓學生主動接觸其他語言，有利日後發展。

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逾四成學童抗拒英文及普通話

本地兒童教材出版商DR-Max委托了優質家長會進行「2023香港學童語文學習情況」調查，以了解普遍香港學童在語文學習方面的困難及障礙，並嘗試提出解決方案。

「2023香港學童語文學習情況」問卷調查了過百名本港兒童家長，受訪家長的子女年齡介乎嬰幼兒至高小階段，當中約八成就讀資助學校，而幾乎所有受訪家長都認同應該從小培養子女學習語文的能力。

然而，是次調查反映本港不少學童均抗拒學習語文，尤其是英文及普通話。結果顯示，超過一半受訪家長認同子女對學習語文容易產生抗拒感，而且較抗拒英文及普通話的兒童更各佔四成，認為子女不抗拒學習語文的家長僅佔約一成。

三大自主學習關鍵

在社會鼓吹成績導向的風氣下，家長要幫助子女擺脫抗拒學習語文的惡性循環，便要從根源入手，增強子女的學習自信、動機及態度，才能改善他們的學習表現。是次調查中，九成半家長認為自主學習（Self-direct learning）有助增強子女的學習效能。

著名行為科學家、美國史丹福大學教授BJ Fogg亦曾提出相關觀點，他的「福格行為模型（The Fogg Behavior Model）」理論指出，養成新習慣其實是行為上的改變，要改變行為，就必須具備三大先決條件：動機（Motivation）、能力（Ability）及觸發條件點（Prompts or Triggers）。

「動機」著重於改變習慣所得的回報，如果回報的吸引力大，就能成為改變行為的誘因，繼而轉化成推動力。在學習方面，長遠的回報可能是期望成績進步，而短期的回報則可能是一些小小的「自我慶祝（Celebration）」或獎勵。

「能力」是指改變行為的可行性或執行能力，如果目標過高至不切實際，與實際能力不符，便無法成為改變的動力。

至於「觸發條件」就是使習慣變得具體，例如為自己安排固定的時間和地點學習，使學習的過程逐漸擁有固定的模式和場景，這樣便更容易投入學習的氛圍，在養成自主學習習慣方面自然能事半功倍。

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責任編輯︰王明芳

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