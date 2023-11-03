「冬日開懷集」好戲連場！《奇幻飛躍旅人》、《劍俠梭羅Z》輪住上！

入秋轉眼又過冬，室內暖笠笠看節目就最適合不過！年度合家歡節目「冬日開懷集」再臨，精選一系列本地及訪港表演藝術節目，除了雜技、戲偶和音樂，還有兒童互動劇場及跨媒體演出，適合一家大小入場觀賞，度過一個充滿歡樂、驚喜和活力的冬日！其中，兩套精采節目《奇幻飛躍旅人》和《劍俠梭羅Z》的藝團更遠道來港，帶來演出、工作坊及演後活動。你的冬日藝術之旅即將展開！

《奇幻飛躍旅人》 技與戲的巧妙

由加拿大七指雜技團帶來的《奇幻飛躍旅人》以香港作為亞洲巡演首站，故事將火車旅程比擬人生，結合舞蹈、戲劇、雜技、音樂和投影元素，巧妙呈現人際關係的平衡與微妙之處，比如不相識的旅客相遇，但無形的連結令他們互相影響；各人背負自己的行李和命運，朝著仿如夢想的終點站進發。

▲ ©Yann Boyenval

有別於傳統雜技演出，藝團於節目加入戲劇元素，以躍動奔放的雜技訴說故事。空中飛人、鋼索、雜耍、呼啦圈等高難度雜技場面固然精彩絕倫，充分展現出形體美及力量感，但整體演出所隱含的訊息更深具意義，誘發觀眾跳出日常固有框架，重新想像熟悉的生活場景，以及當中的人和事，喚起大家對未來的希冀與盼望。

▲ ©Jean-François Savaria

對人生百態深深着迷的加拿大七指雜技團，過去演出足跡遍及全球，涵蓋與觀眾近距離的獨腳戲、大型場館演出、百老匯音樂劇、奧運會典禮、時尚結合藝術和音樂活動、沉浸式體驗等，作品頌揚大同世界、時代及人性。

▲ ©Lucille Audoineau-Maire

《劍俠梭羅Z》 偶戲英雄傳

由捷克比爾森阿爾法劇團演出的偶戲《劍俠梭羅Z》首度於香港上演，靈感來自1919年梭羅的原著小說《黑俠梭羅》，集冒險、正義和喜劇元素於一身。該故事發生於西班牙與墨西哥統治時期中的加州洛杉磯，鋤強扶弱的超級英雄梭羅蒙面隱藏真實身份，對抗強權及反派。

▲ 鋤強扶弱的超級英雄梭羅蒙面隱藏真實身份，對抗強權及反派。

歷史悠久的劇團是捷克最大的木偶劇團，過去在世界各國完成過百場巡演，劇團戲偶師技藝精湛，操偶揮灑自如，生動呈現人們歡聚、吃喝、跳舞、小動物的細微動作，以及劍俠與惡霸的刀劍對決。全程更配合墨西哥傳統街頭音樂馬里亞奇（Mariachi）的現場樂隊演奏，饒富濃厚異國文化色彩。

▲ 偶師技藝精湛，操偶揮灑自如，生動呈現人們歡聚、吃喝、跳舞、小動物的細微動作，以及劍俠與惡霸的刀劍對決。

觀眾可從音樂、戲偶的動作和裝扮中，感受到被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》的捷克傳統戲偶及馬里亞奇音樂的魅力，尤其馬里亞奇的演奏者會身穿「恰洛」騎士裝、佩戴寬邊帽及繫上領巾。節目設有多場演後舞台探索和工作坊，捷克戲偶師將介紹劇團歷史、木偶的結構和操作方法。

▲ 馬里亞奇音樂的演奏者會身穿「恰洛」騎士裝、佩戴寬邊帽及繫上領巾。

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《奇幻飛躍旅人》 ／加拿大七指雜技團

日期：

2023年12月1-2日（五至六）8pm

2023年12月3日（日）3pm

*每場演出長約1小時30分鐘，不設中場休息



地點：沙田大會堂演奏廳

票價：$380, $320, $260, $180

詳情： 連結

《劍俠梭羅Z》／捷克比爾森阿爾法劇團

日期：

2023年12月29日(五) 8pm

2023年12月30日(六) 3pm, 8pm

2023年12月31日(日) 3pm

*每場演出長約1小時，不設中場休息。

地點：香港文化中心劇場

票價：$320, $260

詳情： 連結

英語及捷克語演出，附中、英文字幕。

每場演出均設舞台探索環節，歡迎觀眾留步參加。

工作坊

日期：2023年12月31日(日) 11am

地點：香港文化中心劇場

票價：$120

詳情： 連結

英語主講，附以粵語翻譯。

「冬日開懷集」尚有多個本地精選節目：

● 偶友街作《糖果屋III 青檸與吹波》（15-17/12/2023, 沙田大會堂）連結

● 香港城市室樂團《雪人》與《大熊》（同場放映影片）（21, 23-24/12/2023, 沙田大會堂）連結

● 奇想偶戲劇團《地裡的鯨魚》（22-24/12/2023, 葵青劇院）連結

● 香港聖樂團《喜樂及和平的聖誕》（24/12/2023, 香港文化中心）連結

● 大細路劇團《BB大過天之DO RE MI》（6-7/1/2024, 屯門大會堂）連結

● 稻田身體劇場《咦？又係螞蟻奇兵？！》親子舞蹈教育劇場（2-4/2/2024, 葵青劇院）連結

「冬日開懷集」現購票即享：

【系列套票優惠】每次購買「冬日開懷集」系列不同節目舞台演出的正價門票，即可享2場9折；3場85折；4場或以上8折優惠。

【集體購票優惠】每次購買「冬日開懷集」系列節目舞台演出的正價門票，即可享4至9張9折；10至19張85折；20張或以上8折優惠。

【家庭套票優惠】每次購買同一舞台演出場次2張正價門票及1張學生優惠門票，可享正價門票8折優惠。

（特約）