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網絡熱話丨兒子「死後」6個月突來電　父母獲悉真相即時嬲爆絕交

17:47 2023/10/29

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父母打聽不到任何消息，只好接受兒子的「死訊」。（相片來源：iStock」）

死而復生不是靈異事件，而是家人不和制造的「鬧劇」？近日新西蘭ZM Radio 的一檔電台節目中，有一名叫卡倫（Callum）的聽眾來電，說出他「被誤認死亡」的特殊經歷，沒想到眾人被蒙在鼓裡長達6個月的時間，卡倫與父母得知真相後相當氣憤，決定不再和姊姊們說話，事件令三名主持人聽得目瞪口呆。

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新西蘭一對夫婦接到「逝世」6個月的兒子來電，父母一度誤以為兒子在外地「被人用刀刺死」，父母釐清事件後，才得知親生姊姊們編造出來的謊言。

卡倫表示，姊姊們與父母的關係並不融洽。當時家人住在南島的基督城（Christchurch），而他自己住在北島的威靈頓（Wellington）。有一次姊姊打電話給他的父母，竟向父母謊稱他遇害了，還以卡倫前女友拒絕與他的父母見面為由，不准父母出席他的喪禮。

這6個月，卡倫一直忙於生活和工作，某一天突然想起有一段很長時間沒收到父母的消息，才主動致電問候。卡倫指父母接到電話驚喊：「你還活著？」，他形容媽媽瞬間淚流滿面，爸爸則有點目瞪口呆。主持人聽完後相當震驚，直言：「這是我們接過最瘋狂的電話」，好奇追問父母為何沒有再三求證？卡倫解釋，父母有到處問親戚，但打聽不到任何消息，只好接受兒子的「死訊」。卡勒姆表示，父母發現他還活着後「欣喜若狂」，他正趕緊回家宣佈和證明自己未死的好消息！

電台將則特殊經歷放上TikTok，短短一星期已吸引多達150萬次瀏覽和16.7萬個讚好。其中,令事件變得耐人尋味，有一名自稱是卡倫姊妹的身份留言說：「我可以確認我從沒告訴父母他死了。」

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責任編輯：王明芳

 

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