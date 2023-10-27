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【風險通報】病人陰囊劇痛獲安排注射止痛藥　兩公院護士錯誤以靜脈輸液

社會 18:31 2023/10/27

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(資料圖片)

醫管局今(27日)公布最新一期風險通報。今年第二季共呈報4宗嚴重醫療事件(SE)、以及19宗重大風險事件(SUE)。

其中一宗個案指，病人向醫生告知陰囊劇烈疼痛，醫生於住院病人藥物處方系統(IPMOE)輸入以皮下注射止痛藥芬太尼(Fentanyl)。兩名護士先後負責執行程序，不過兩人未有留意到應予以注射的途徑，於交接期間亦沒有充分溝通，最終錯以靜脈途徑 (IV)為病人注射。幸好病人情況穩定。

另一宗個案涉及一名反覆出現左側胸腔積水的患者。醫生通過臨床請求系統 (GCRS)，提供引流術的電子同意書，不過醫生對患者的右胸部進行了超音波檢查，發現右胸有明顯的異常胸腔積水量。最終由於電子同意書並沒有具體應於哪一側胸膜進行引流，從右胸排出800mL積水。

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責任編輯：陳展棋 

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