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腦中風｜港女睡夢中昏迷揭患腦中風　積極訓練2年重拾語言行動能力

醫生診症室 18:56 2023/10/27

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港女睡夢中昏迷揭患腦中風，積極訓練2年重拾語言行動能力。

中風是全球第二大致命疾病，平均每4位成人便有一位有機會患上中風。港大醫學院研究分析過去20年中風案例，發現18至55歲年輕中風患者發病率增加近三成，實在不容忽視。

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為響應本周日（29日）的「世界中風關注日」，太古地產愛心大使計劃、香港大學中風研究組、香港復康會和新健社在太古城中心推出「風與同路」關注中風健康展覽，並邀請了一名中風患者賴佩珠分享自身經歷。賴佩珠表示，自己10年前、44歲時某天在睡覺期間突然昏迷不醒，數周後甦醒才得知自己患上腦中風，並且在昏迷期間進行了開腦手術。

她憶述，自己剛剛醒來的時候明顯感覺到右邊手腳無法動彈，同時亦失去表達及理解能力，無法聽懂家人說的話。但她並未因此而氣餒，花了2年多的時間，從拿著拐杖開始積極進行訓練，最終成功恢復行動能力；她亦笑言家人猶如「魔鬼教練」，會不斷督促她走路、說話，進行不同訓練。

雖然，賴佩珠至今仍因無法記起不同字的寫法而難以書寫，亦無法像用右手拿筷子，需要依靠左手，但她就明言會繼續努力嘗試，

我相信無論中風多久，只要肯努力，就一定會有進步。

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而現場另一位分享人士梁美玲則為照顧者，目前為止照顧了中風的姐姐9年。她指姐姐在中風後患上失語症，無法正常表達，自己需要不斷猜測對方的意思：「例如她說『太古城』，我便會不停問問題，看她是不是想購物，或者有想見的人之類」。但這種做法亦不是次次都能順利解決問題，有時實在猜不中便只能不了了之。

梁美玲坦言，中風一定會對患者生活有所改變，但不代表生活一定會過得比以前差。她希望可以與姐姐繼續走精彩的人生路，並建議其他照顧者在辛苦時可向社工及治療師求助，亦可以向其他同路人傾訴，分享自己的經歷。

多問、多做、多分享，不要羞於啟齒。

香港大學中風研究組主任劉巨基醫生表示，中風的確有年輕化的趨勢，18至55歲的年輕中風患者在20年間增加近3成，當中約55%為高血壓，45%為膽固醇高，20%曾有吸煙習慣，另外亦有部分患者受肥胖問題困擾。他指腦中風的高危因素其實有90%都屬於可改善，可透過戒煙、減少鹽的攝取量、控制血壓等方法降低風險。另外，長者亦容易因為心房顫動而引起腦中風，劉醫生就指出，市民可以透過儀器定期進行血壓及心房顫動篩查，預防中風；展覽現場亦提供幾部OMRON藍牙手臂式血壓計，供市民即場進行檢查。

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責任編輯：陳慧靈

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