【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢

馬來西亞一名近日醫生分享一名兒子長期下班後，趕著陪糖尿病母親覆診，卻被媽媽嫌棄不如長子會讀書及賺大錢，引起大批網民熱議。

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馬來西亞品醫診所在其 facebook 專頁分享以一個常見為人子女照顧者故事，帖文提及一名超過70歲媽媽，每次陪伴覆診都是穿著工廠制服的小兒子。因為這位媽媽患有嚴重的糖尿病，腳趾和腳板佈有糖尿病傷口，不能行走。這位小兒子總是會提前為媽媽安排好看診時間，打點好一切包括帶上食物、藥物和輪椅，細心地伺候著媽媽。可是，每一次媽媽都會嫌棄小兒子的安排不週和發脾氣。小兒子在陪媽媽覆診後都要趕回工廠工作。

醫生有一次忍不住為小兒子打抱不平：

Auntie，你的兒子對你很孝順你，每次都是看他帶妳來看醫生。

但這位媽媽卻埋怨：

哎呀，這個兒子沒本事的啦，讀不到書，賺不到錢，不像他大哥 pannai (聰明)，讀到大學，自己出來做生意，錢賺到又住大屋。

該名媽媽繼續分享大兒子的成功史。當醫生問及大兒子為何沒陪她覆診，媽媽諒解地回覆因大兒子忙於生意，不想麻煩他，小兒子陪伴她即可。當小兒子聽了媽媽這番說話只是沉默，面帶苦笑，似是習慣老媽媽的這種偏愛和對他的不公平對待。

醫生為這位小看子不值說：「Auntie，你這個兒子很難得，不是每個孩子都能做到每次風雨不改帶你來看醫生洗傷口，還幫你給醫藥錢，載了你回去，又要趕著去做工。」

媽媽回應：「我是他媽媽，他孝順我不是應該的咩！」

醫生無言以對，只感無奈為何有這種不感恩的媽！他在帖文感慨

為何有父母有這樣傳統思想，特別愛面子，總喜歡炫耀。所以，即使都是親生的，他們就是偏心和疼愛比較有出息，讀到書的，最讓他們臉上有光的孩子。哪怕這個孩子脾氣暴躁，好強霸道，對他們並不是很好。但這都抵擋不了父母既怕他們又心疼他們的偏心。

「家裡那些資質平平，學習不好，或比較沒錢的孩子，他們會看不上眼。即使這些孩子安靜乖巧、聽話懂事，還很孝順，但卻始終換不來父母的另眼相看，反而經常遭到嫌棄。」

醫生在帖文勸道，很多家庭是因為父母偏心，導致兄弟姐妹不和睦。父母死後，整個家庭就會散，所以為人父母要發自內心地去疼愛子女，別抱著功利心去養育孩子。

帖文一出引起大批網民熱議，有網民表示認同，並分享生活上有不真實的故事，「往往最不獲疼愛或歡心的永遠是孝順和默默付出的那個。除非老人家自己親身體會到最疼的那位不孝順自己，才會醒覺一些父母眼中的好孩子好人就是做的最少，來往最少的那些。」

不少網民為小兒子默默照顧母親行為抱不平和打氣，「父母疼不疼自己沒關係，做好自己的本份去盡孝就好，也不要去理會別人的嘴巴和眼光」，「照顧父母其實就是學習照顧未來的自己。這樣子想就不會感到委屈自己了。」

有為人父母的網民表示：「孝敬他們他們不疼反而會疼厲害讀書的賺錢的......就算不疼他們在他們眼裡是好的......我們做父母要一碗水端平才是好」，「父母怎樣對我們是沒有得選擇，但我們能夠選擇怎樣對我們孩子，所以我一直都提醒自己不管兒子女兒厲不厲害都要給他們一樣的待遇，任何東西都要公平對待。」

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責任編輯︰王明芳