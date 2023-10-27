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【騷擾女生】涉非禮女生教唆誣告家人爭監護權　前中學助教否認非禮等10罪受審

社會 19:02 2023/10/27

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前教學助理否認非禮等10罪，案件今於區域法院開審。資料圖片

45歲私人補習老師疑於中學任職助教時，時取得逾500張師生相片，離職後騷擾2名女生，以及藉詞補習後非禮另1名15歲女生，女生被非禮後與被告成為情侶。被告為爭取女生監護權，教唆女生向親父施用安眠藥及誣告繼父及祖母等。涉案補習老師今（27日）於區域法院否認非禮、非法禁錮及妨妨礙司法公正罪等共10罪，案件開審。

被告孟世鴻（45歲），報稱私人補習老師，今未有律師代表，否認3項遊盪罪、2項非禮罪、2項妨礙司法公正罪、1項不誠實取用電腦罪、1項非法禁錮罪及1項串謀意圖使他人受損害而施用毒藥罪。不誠實取用電腦罪發生於2018年10月22日至2019年2月1日，其餘控罪發生於2021年10月1日至2022年2月，分別涉及女事主X、Y及Z，X和Y涉及3項遊盪罪，其餘6項控罪均涉及Z。

控方開案陳詞指，被告於2018年10月22日起於一中學任職助教，因校內不當行為而被口頭警告，2019年2月1日自願離職。

案發時介乎15至16歲的事主Z曾接受被告輔導，被告離職後於校外遇見Z，並取得Z電話號碼。Z曾向被告表示希望上數學輔導課，被告遂於2021年10月1日至11月7日某天，替Z進行數學輔導後非禮其臀部。

及至2021年11月10日，被告邀請Z到住所替她慶祝16歲生日，其間攬抱Z及試圖親吻她，Z不停掙扎及把被告推開。Z試圖躲於洗手間內，惟遭被告拉出，Z欲離開但遭被告阻止。被告突然哭泣，自稱患病及時日無多，若Z離開他，他便會自殺，並威脅Z若不讓他吻遍全身，便會對她或自己做出暴力行為，Z最終就範。

事後Z喜歡了被告及曾與他發生性關係，Z家人及校方得悉兩人關係，事主X和Y等數名女生亦向學校指出她們所受到騷擾，校方遂尋求警方協助。

及至2022年2月9日，被告向Z提及爭取其監護權的計劃，被告向Z稱若指控繼父非禮她，便可取得Z的監護權。Z為與被告一起便同意計畫，兩人曾兩度報案，並獲警方立案調查。

Z父得知兩人關係後不允許女兒與被告見面，及至2022年情人節，被告將兩顆安眠藥交給Z，Z按被告指示將安眠藥混入父親的飲料內。被告又曾向Z提及計劃將Z家人關進監獄，Z按被告指示報案，指祖母綁架及強迫她賣淫。Z其後被送院，並向警方披露被告所編造針對其家人的虛假指控。

控方指，事主X及Y於2020年6月至2021年12月期間不斷遭被告騷擾，被告多次出現在X閒逛的地方並試圖與她聊天，並不斷打電話給X，強迫她補習。被告又曾於X及Y上學時出現，並使X、Y受驚後跳上的士離開，惟遭被告強行打開車門，被告又曾強行將兩杯珍珠奶茶塞進X的背包裡面。

被告於2022年3月10日因遊盪罪被捕，警誡下稱「我真係出現過，但係我無騷擾過佢地」，警方於被告住所內搜出電腦，內有549張該校女學生和教師的照片以及1份載有女學生個人資料的Excel表格。

聆訊下周一（30日）續。

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記者：梁錦麟

罪案 中小學教育 安眠藥 不誠實取用電腦 自殺 輔導 情人節 中學

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