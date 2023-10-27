【交通意外】天水圍坑尾村站兩輕鐵相撞　至少24人受傷

警方晚上6時54分接報，指有兩輛輕鐵在天水圍坑尾村站相撞，報案人指兩車至少有24名乘客受傷。現場消息指，涉及761P線及751線輕鐵，疑因收掣不及引致頭尾相撞，救援人員趕到現場救援，多名傷者送院治理。

港鐵表示，今晚6時48分左右，一列往元朗方向的761P綫輕鐵，行駛至坑尾村站路口附近候燈處，被一列往友愛方向的751綫輕鐵從後輕微碰撞。車長即時停車並通知車務控制中心報警及召喚救護車。經評估安全後，兩列輕鐵駛至坑尾村站，由救護人員協助受傷乘客。港鐵職員同時安排車上無受傷乘客轉乘其他輕鐵繼續行程。在確認所有乘客離開車廂後，兩列輕鐵駛往洪天路緊急月台停泊，以作調查。

751路綫輕鐵上有24名乘客表示不適，其中19名被送院治理，另外5名在現場治理後自行離開。

▲ 天水圍坑尾村站兩輕鐵相撞。（元朗友facebook）

處理事件期間，往友愛方向的751綫輕鐵及往元朗方向的761P綫輕鐵曾短暫停駛，相關服務約於6時58分回復正常。

港鐵表示，會就事件進行調查。相關車長被暫時暫停職務，以協助調查。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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