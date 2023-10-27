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【殘酷虐待】7旬婦徒手捉鴿圖折翼　警拘退休婦涉殘酷對待動物

社會 19:24 2023/10/27

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網上流傳一條片段所見，一名中年女子昨日中午（26日）在西區海濱長廊，在一堆白鴿前徘徊，繼而徒手捉起至少3隻白鴿，並疑似企圖折斷白鴿的翅膀，並將白鴿放入掛在胸前的背包內，當時有一名男子上前企圖制止。警方今早（27日）主動介入調查，接報2小時後拘捕一名74歲本地女子，報稱退休人士，涉嫌「殘酷對待動物」，現正被警方扣留調查。

一條車CAM片段在網上流傳，一名戴太陽眼鏡的中年女子，昨午約12時在西區海濱長廊餵飼野鴿，隨後靠近一群白鴿，並火速下手捉起2隻白鴿，當時白鴿不斷掙扎，但該女子再徒手捉第3隻白鴿，並放入背包內。車CAM上的男子下車，與走近制止。

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警方表示，留意到網上片段，片段顯示昨日（26日）一名女子在西區豐物道附近懷疑企圖以手捕捉及襲擊數隻白鴿，懷疑她不恰當對待白鴿。

西區警區動物調查專隊及特遣隊人員經深入調查後，今日（27日）在西區干諾道西以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名74歲姓李本地女子，現正被扣留調查。

殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。警方一直重視動物權益，以及關注動物福利，並竭力打擊一切同動物有關的罪行。如果市民見到有人懷疑殘酷對待動物，請立即報警求助。

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