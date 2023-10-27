  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終極上訴】政府未就同性婚姻作替代方案　終院拒岑子杰要求縮短暫緩令

社會 19:33 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

正就初選案被還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，早前不滿政府拒絕承認其海外同性婚姻，終院早前裁定部份勝訴，聲明政府未有履行其積極義務，確立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認，頒令暫緩2年生效。雙方早前就聲明呈交書面陳詞，岑認為暫緩命1年已足夠，終院則認為須給予政府足夠時間執行憲法義務及法庭命令，故維持原有聲明，並批准雙方有需要時可就2年時限提出延長申請。

終審法院早前以3對2裁定，政府沒有替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，認為同性伴侶有需要取得替代法律承認框架，以滿足其基本社會需求及獲取合法性的身分認同，免至令他們覺得自己低人一等，並且感到他們這種關係不值得獲得承認。終院並聲明，宣告政府並未履行其積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認，以及未就該等承認制定適當權利和責任，違反《人權法案》第14條享有的權利，有關聲明暫緩2年才生效，以便給予政府時間處理。

終院於9月頒布判詞後，要求雙方就聲明作書面陳詞。終院今頒下判決指，岑子杰一方認為暫緩令1年已足夠，政府一方則指替代框架可預見有一定複雜性及須經過立法程序，因此政府需時處理。

終院認為須給予政府時間執行憲法義務和法庭命令，政府亦須盡力制定和執行有關替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認，故不認同岑之說法。終院並批准雙方有需要時可申請延長暫緩令，但必須具有令人信服的理據，另頒令政府須向岑支付訟費。

婚姻平權協會發表聲明表示，敦促政府與相關持份者積極合作，在法庭要求的時間內制定及實施全面的框架，承認同性伴侶關係。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

岑子杰 人權 民間人權陣線

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老