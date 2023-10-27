【終極上訴】政府未就同性婚姻作替代方案　終院拒岑子杰要求縮短暫緩令

正就初選案被還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，早前不滿政府拒絕承認其海外同性婚姻，終院早前裁定部份勝訴，聲明政府未有履行其積極義務，確立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認，頒令暫緩2年生效。雙方早前就聲明呈交書面陳詞，岑認為暫緩命1年已足夠，終院則認為須給予政府足夠時間執行憲法義務及法庭命令，故維持原有聲明，並批准雙方有需要時可就2年時限提出延長申請。

終審法院早前以3對2裁定，政府沒有替代途徑在法律上承認同性伴侶關係，認為同性伴侶有需要取得替代法律承認框架，以滿足其基本社會需求及獲取合法性的身分認同，免至令他們覺得自己低人一等，並且感到他們這種關係不值得獲得承認。終院並聲明，宣告政府並未履行其積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認，以及未就該等承認制定適當權利和責任，違反《人權法案》第14條享有的權利，有關聲明暫緩2年才生效，以便給予政府時間處理。

終院於9月頒布判詞後，要求雙方就聲明作書面陳詞。終院今頒下判決指，岑子杰一方認為暫緩令1年已足夠，政府一方則指替代框架可預見有一定複雜性及須經過立法程序，因此政府需時處理。

終院認為須給予政府時間執行憲法義務和法庭命令，政府亦須盡力制定和執行有關替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認，故不認同岑之說法。終院並批准雙方有需要時可申請延長暫緩令，但必須具有令人信服的理據，另頒令政府須向岑支付訟費。

婚姻平權協會發表聲明表示，敦促政府與相關持份者積極合作，在法庭要求的時間內制定及實施全面的框架，承認同性伴侶關係。

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記者：林育慧