黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老

▲ 黃心穎與「泥鯭」黎萬宏結婚

黃心穎與「泥鯭」黎萬宏結婚！現年34歲的黃心穎在今年8月24日被爆與RubberBand成員泥鯭入紙申請結婚，當時對於與泥鯭拉埋天窗，心穎回覆TOPick表示：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」

在今日（10月27日），黃心穎被發現與泥鯭元朗舉行婚禮結婚，搶先比舊愛馬國明與湯洛雯結婚。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

婚宴非常保密，一對新人出來見傳媒亦只簡單表示：「多謝」而已。

至於馬國明回應媒體大方送祝福，表示：「結婚跟番自己時間表，最緊要自己開心，冇話搶唔搶閘嘅。點都好，我祝佢白頭到老，甜甜蜜蜜。」

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

泥鯭不離不棄

本來受TVB力捧的黃心穎，從2019年「安心事件」後形象大插水，事業一鋪清袋。

而在2020年，泥鯭被拍得與心穎買寵物用品即傳出緋聞，加上當時有指男方於2017年曾向拍拖多年的圈外女友求婚成功，當時還在社交網晒求婚戒指，事後泥鯭受訪指與女友已分開，並強調單身，故分手一事更令外間有所揣測。

當時，心穎沒有承認與泥鯭拍拖，只表示向對方請教養狗心得。即使2021年二人過從甚密，不時拍得一起放狗，二人一直堅稱是好朋友關係。

直至去年二人終於認戀兼發展至同居關係，而且據知自從醜聞爆出後，心穎一直處於低谷，泥鯭一直陪伴左右，助她走出陰霾，在事業上重新出發。

直到近年，他們愈愛愈高調，比如RubberBand到英國開騷，心穎做跟得女友相隨，更罕有連環公開與男友攬攬的合照。