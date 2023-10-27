世界中風關注日｜一連三日中風健康展覽　插畫為患者及家人打氣

▲ 一連三日中風健康展覽。

為響應「世界中風關注日」，太古地產愛心大使計劃、香港大學中風研究組、香港復康會和新健社於 10 月 27 至 29 日在太古城中心推出「風與同路」關注中風健康展覽，提升公眾對中風 成因、預防及治療的了解，關注自己及家人的健康。

中風目前為香港第二大致命疾病，每四位成人就有一位有機會患上中風。港大醫學院研究發現 18 至 55 歲年輕中風發病率，於過去 20 年增近三成，實不容忽視。

展覽一連三天，為市民提供免費健康檢查及諮詢服務，協助公眾認識中風徵兆及預防中風，同時透過展覽，為照顧者提供全面的社區資訊及支援。

展覽呼籲社會大眾留意自己身體健康，亦為身邊的人加多點愛和關 懷，一齊推動守望相助、風雨同路的精神。中風絕對不是一個人的事，而是一家人的事。

關注中風健康展覽亮點：免費健康檢查及 諮詢服務 ；血壓計慈善義賣； 著名插畫家共同策展，以溫暖的筆觸繪畫 17 幅圖文作品，描寫 中風患者和照顧者在復康路上的心路歷程感受「愛與堅強」的力量，為患者及照顧者打氣。

另外也可體驗全新推出的中風復康智能 「自」療師服務； 展覽內並設有互動遊戲，無論大人或小朋友均可參加，答中問題更可獲贈精 美禮物。

「風與同路」關注中風健康展覽

日期：2023年10月27至29日 (星期五至日)

時間：中午12時至下午7時

地點：太古城中心地下 (近誠品生活太古店)

記者：陳家昌