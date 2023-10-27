【樂極生悲】深圳歡樂谷過山車意外　8人受傷送院無性命危險

深圳歡樂谷一項遊樂設施「雪域雄鷹」過山車發生追尾事故，導致多人受傷送院。微博帖文上載港大深圳醫院貼出的公告，指其急診室有多人搶救，其他掛號等待時間約4小時以上。

深圳歡樂谷今（27日）晚證實，今晚6時27分，其中一項過山車「雪域雄鷹」發生車輛碰撞，導致8人受傷，已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。園方表示，正調查事故原因，該過山車已經停運，並將對園區所有設備進行全面檢查。

有內地網民晚上到港大深圳醫院，發現醫院貼出的公告已經被撤回。

內地傳媒亦報道，深圳歡樂谷一個過山車發生意外。微博網民廣泛討論，有網民指其中一架車輛過山車到山頂時滑下來，跟後面車輛相撞，更稱有乘客滿頭鮮血受傷，頸部要用固定裝置，多人肢體受傷。有網友稱部分傷者送到港大深圳醫院，亦有傷者轉至南山醫院及華僑城醫院。

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▲ 微博網傳，指深圳歡樂谷有過山車出意外。（微博圖片)

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