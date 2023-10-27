  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂極生悲】深圳歡樂谷過山車意外　8人受傷送院無性命危險

社會 23:50 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

深圳歡樂谷一項遊樂設施「雪域雄鷹」過山車發生追尾事故，導致多人受傷送院。微博帖文上載港大深圳醫院貼出的公告，指其急診室有多人搶救，其他掛號等待時間約4小時以上。

深圳歡樂谷今（27日）晚證實，今晚6時27分，其中一項過山車「雪域雄鷹」發生車輛碰撞，導致8人受傷，已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。園方表示，正調查事故原因，該過山車已經停運，並將對園區所有設備進行全面檢查。

有內地網民晚上到港大深圳醫院，發現醫院貼出的公告已經被撤回。

內地傳媒亦報道，深圳歡樂谷一個過山車發生意外。微博網民廣泛討論，有網民指其中一架車輛過山車到山頂時滑下來，跟後面車輛相撞，更稱有乘客滿頭鮮血受傷，頸部要用固定裝置，多人肢體受傷。有網友稱部分傷者送到港大深圳醫院，亦有傷者轉至南山醫院及華僑城醫院。

點擊圖片放大

微博網傳，指深圳歡樂谷有過山車出意外。（微博圖片)

點擊圖片放大

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

網絡熱話 交通事故 公立醫院 深圳 微博

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老