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癌症殺手｜12歲少年罹末期肺癌　醫生揭與生活習慣有關父母崩潰自責

醫生診症室 11:22 2023/10/28

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12歲少年罹末期肺癌，醫生揭與生活習慣有關，父母崩潰自責。

肺癌是香港的頭號癌症殺手，一般來說大多數發生在成年人身上。但早前內地一名12歲少年，因為生活飲食作息不規律，影響身體，最終揭罹患末期肺癌。

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據《新浪新聞》報道，早前12歲少年小家（化名）的媽媽陳女士發現兒子左邊鎖骨上，有一個鵪鶉蛋大小的腫塊，質地較硬，但不痛不癢，遂趕緊前往醫院檢查。

結果求診發現，小家竟罹患原發性支氣管肺癌，更可能是末期肺癌。經醫生進一步問診後，陳女士表示她在29歲懷孕，夫妻倆對兒子都寵愛有加，

兒子沒怎麼吃過早餐，午晚餐也是我們追著餵，才吃上半碗飯菜，白開水基本不喝，渴了就喝碳酸飲料、果汁。

據陳女士描述，小家平時特別喜歡玩手機遊戲，有時深夜趁著父母睡着，就會偷偷拿手機玩耍，導致經常熬夜，生活作息不規律。

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醫生指，因為患者年紀小，臨床分期晚，腫瘤惡性程度高，預後極差。對於下一步治療計畫，醫生謹慎為少年制定方案，進一步完善基因檢測，同時準備進行全身化療，聯合免疫治療的方案。

不過一年住院治療費用預計要2、30萬人民幣，考慮到患者家庭經濟條件較差，醫護人員為他們籌集愛心捐款，希望能幫助他們度過難關。

醫生又表示，該名患者12歲，無吸煙，有飲食作息不規律的壞習慣。對於未成年孩子一日三餐和作息時間的不規律，確實會影響孩子的健康，家長應該引起足夠重視，但這並不能作為肺癌的致病原因。

肺癌成因及徵狀

據統計顯示，10個死於肺癌的病人中，有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。除了吸煙之外，以下因素也會增加患上肺癌的機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣

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