兒童健康丨8個月早產女嬰腹藏2.7kg腫瘤　手術驚險5度暫停醫護創生命奇蹟

▲ 8個月早產女嬰腹藏2.7kg腫瘤，手術驚險5度暫停，醫護創生命奇蹟。

生命奇蹟！內地一名8個月大女嬰，腹腔內突然長出巨型腫瘤，在進行歷時3個鐘的手術後，先後出現5次緊急情形， 而需要暫停手術。所幸在醫護團隊合力下，最終順利完成手術，挽救一個小生命。

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據《福建衛生報》近日報道，福建廈門一名8個月大的女嬰妙妙（化名），本身是一名早產嬰，一出世已在新生兒深切治療部（NICU）留醫43天。在出院後，妙妙的家人發現她肚子脹起，胃口也不好。在先後帶她到多間醫院求診後，家人仍然未得到正式說法，只知有說是消化不良，也有說法指是先天性巨結腸。

而妙妙雖已8個月大，體重仍然僅重8公斤。後來妙妙被爸爸帶到福州市第一總醫院兒童專科院區（福建省福州兒童醫院）求診。經仔細體檢，該院主任黃聖余懷疑，在妙妙的腹腔內藏著一個巨型腫瘤。

在進一步超聲波檢查亦發現，妙妙肚內腫瘤估計約重2.7公斤，佔全身血量近3分之1，約莫接近一個胎頭般大小。團隊憂心腫瘤切下後，足以令她引發低血容量休克。

在歷時3個鐘的手術，因血壓、脈搏及血氧飽和度等問題，手術先後出現5次暫停，所幸最終亦順利完成。而妙妙其後在兒童深切治療部（PICU）留醫13天，陸續出現多尿、乳糜腹水及肺部感染等症狀，每日尿量試過多達1300毫升，最終經多次搶救後，現已康復出院。

黃聖余提醒，日常生活中，家長應要留意孩子身體變化，如在孩子頸部、腋下、腹股溝、腹部，以及後腰部等部位發現腫塊，切勿掉以輕心，需要查明原因，及早進行治療。

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責任編輯：王明芳