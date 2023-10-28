巧手爸爸丨高達迷爸爸巧手自製萬聖節套裝　兒子神還原化身小Gundam

現代的父母為了氹子女開心，可謂費盡心思，台灣一位高達迷爸爸，趁着10月萬聖節將至，竟不惜花半年時間，為兒子度身訂造出一套高達套裝，這身裝扮不但像真度高，而且頭頂還有閃燈，激光劍亦會發光，兒子穿上後變身「小高達」，看起來十分威武。

根據台灣傳媒報道，這位住在南投草屯的陳爸爸，去年萬聖節已為兒子設計網遊角色的服裝，但未得到共鳴，今年他再接再勵，花了半年時間、心思，為兒子製造了一套高達套裝，這身裝扮可謂百分百復刻，更藏有不少細節位，兒子穿上出場立即變身「小高達」，兩父子都很滿意今次的成品。

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兒子對成品愛不釋手

從成品中，看得出陳爸爸相當用心，他接受訪問時說︰

看別的地方爸爸都是自己做，有了小孩之後，那時候想說，如果真的萬聖節，自己想要親手，做萬聖節套裝給小孩。

於是，他在半年間發揮美術小宇宙，用發泡膠親手完成這套高達裝，還備有激光劍和盾牌；他更在高達頭盔上安裝了閃燈，細節滿分。兒子對高達套裝愛不釋手，爸爸亦承諾明年要再次挑戰。

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兒子穿上高達裝，在鏡頭面前擺出各種有型姿態，並拍成短片。視頻曝光後，不少網友都紛紛大讚陳先生造工精美，像真度高︰「超厲害」、「好手工」，更表示非常羨慕：「因為我們家就是買比較簡單、直接現成的。」有人更直喊︰「陳爸，我想要聖斗士聖衣」，非常搞笑。但亦有人質疑現在的家長都那麼拼嗎︰「幼稚園現在都這麼內捲嗎？」

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