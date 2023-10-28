  • 27°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甄珍千字文逐點反擊劉家昌　斥前夫扮可憐：你配做父親嗎？

娛樂 12:03 2023/10/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

劉家昌與前妻甄珍。

現年83歲的著名音樂人劉家昌與前妻甄珍（本名章家甄）在2018年爆爭產風波，並多次對簿公堂。而劉家昌在前日在社交網爆seed，寫千字文揭爭產內幕，直指前妻甄珍貪得無厭，更直斥兒子章立衡（前名劉子千）不忠不孝。

然後，劉家昌又在昨日（10月27日）發聲明終止甄珍、劉子千使用、管理、收取版權收益，表示曾在香港用章家甄和次子劉子千名字成立創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。

但因為劉子千在年前已改名章立衡，故此劉家昌指：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許觸碰本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

83歲劉家昌自爆獨自入院開刀做手術　揭甄珍爭產內幕轟兒子不忠不孝不知羞恥

劉家昌

甄珍反擊劉家昌

面對劉家昌指控，沉默了一段時間的甄珍隔空出招，在社交發千字文反擊劉家昌，指不同意劉家昌污衊她和兒子章子衡，並表示要揭露事實。

現年75歲的甄珍稱前夫是在扮可憐：「人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？」

然後再直指：「你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭帳，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？」

甄珍與兒子。

指劉子千被操控

然後甄珍講兒子劉子千，表示：「說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他淪落街頭？我告訴你，兒子脫離了你的魔爪生活得很開心，非常幸福。」

她聲稱，在兒子與唱片公司簽約發展良好時，可是劉家昌卻要主導劉子千的音樂發展，雖然兒子不願意，但為了媽媽而妥協。

甄珍續指，不過指劉家昌得寸進尺操控兒子，劉子千稍有不從就威脅要斷掉音樂路。甄珍更反問前夫：「你配做父親嗎？」

她更表示：「不要顛倒黑白是非，你有證據就去告我，不然就是誣陷。」到最後寫道：「你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的製裁不會缺席！」

至於劉子千則在社交網上載牽牛圖諷刺父親：「我把牛牽來了，你繼續吹」

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】星級紮身師解說產前產後護理　360度紮身術不礙日常生活

甄珍發表的全文如下：

致劉家昌：

這麼大年紀了，不想佔用媒體資源，但對我和孩子進行污衊，我堅決不同意，必須把事實講出來。 劉家昌，你不用假惺惺的裝可憐，還站在道德的製高點，擺出一副很委屈的樣子。 人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？

2007年8月，我透過轉賬，投資了500萬美元建設鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司，並委託你來管理。 這些錢都是我真金白銀出的，你一直在媒體上說是你借的錢出資的，我有銀行流水紀錄，你能拿出證據來嗎，你有能力還錢嗎？

2010年10月朋德公司開業後，經營狀況良好，此時你還每年寄給我年報。

2011年9月，你借土地變更之名，從香港拿走公司公章霸佔不還，還偽造我的簽名，把董事長變更為你和前妻生的兒子劉繼成，把劉繼成的老婆范艾妮也弄進公司做財務總監、董事。 至此，你們三人開始把控公司，並不再向我發送年報。

2021年5月，我經過多年努力，終於拿回公司，但你在交還我公司公章之前，竟蓄意安排劉繼成和范艾妮簽署借款合同，讓朋德公司莫須有的背負了八千萬餘萬元債務，還加蓋了公司公章，你還遣散了所有工作人員，把公司的財務賬簿藏起來，逼得我不得不向鷹潭市公安局報案，才拿回公司的財務賬簿。

這時我才發現，從2007年我投資500萬美金建設朋德公司，到最後我拿回公司後，你把公司所有東西都賣了，什麼都沒有留下，留給我的只有欠了你 媳婦的八千萬餘萬元的債務，在中國大陸房地產發展最快的十餘年，我投資的500萬美元血本無歸，錢到底是怎麼沒的，你心裡難道不清楚嗎？

更可氣的是，你把公司還給我之後，立刻利用該借款合約起訴朋德公司，要求公司償還范艾妮八千餘萬。 幸虧一審法院沒有認定你起訴的八千萬餘萬，只認定了三千萬餘萬，你們不服判決，上訴到江西高院後，江西高院也沒有支持你們，誰敗訴了事實很清楚。 而且，這三千萬公司早就還給你媳婦了，只是在你們把控公司期間，把公司還你媳婦的證據隱藏了。 你敢說公司賣別墅的錢沒進你們的帳戶嗎，那公司財務為什麼要做帳說錢給了范艾妮？

更令人髮指的是，管理公司期間，你在2017年至2019年（不動產登記中心合約證明），把朋德公司裝潢豪華的逸華苑、迎賓館等等不動產連同土地，全部以最低稅價格 （1870元/平米）賣給了王瑞華實際控制的鷹潭市龍虎山華泉酒店有限公司。 最低納稅價格是什麼意思，就是說低於這個價格，稅務部門都不同意你們交易。 但所有人都知道，這個價格不是真的交易價。 當時房地產市場紅火，當地的交易價格都在幾千塊一平，你竟然在不同的年份，把裝修豪華的酒樓、公寓等都以相同的最低納稅價格賣掉了。 2017年你跟鷹潭市工商局說建設華泉小村花了6個億，為什麼你用6000萬人民幣就賣給華泉了？ 你敢說你們之間不存在帳外交易？

還有，你把公司的別墅賣給王瑞華和她媽媽，這個錢也沒有進公司帳戶，2015年-2020年你總共賣了公司6套別墅，這些錢都沒有進入公司對公賬戶，這些錢去 哪裡了，你敢說出來嗎？

你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。 那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？ 還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭賬，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？

說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他流落街頭？ 我告訴你，兒子脫離了你的魔爪生活的很開心，非常幸福。 你不是忘了吧，當時兒子和唱片公司簽約並發展良好時，是你突然要主導兒子的音樂發展，兒子非常不願意，但為了我妥協後，你便得寸進尺，操控兒子，兒子稍有不從 ，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。 現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？

至於我們兩個的關係，不想再說太多，當時就是因為你爛賭，我才和你離的婚，你明知道我們離婚了，還為了利益於2015年在香港訴訟離婚，後來發現行不通， 自己又主動撤回了訴訟，不知道你為什麼現在還要拿這些東西博眼球。

劉家昌我告訴你，不要顛倒黑白是非，你有證據就去告我，不然就是誣陷。 你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的製裁不會缺席！

歌手 網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
急症室最長等候時間（10月28日 時間08:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間08:05）
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老