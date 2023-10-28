甄珍千字文逐點反擊劉家昌　斥前夫扮可憐：你配做父親嗎？

▲ 劉家昌與前妻甄珍。

現年83歲的著名音樂人劉家昌與前妻甄珍（本名章家甄）在2018年爆爭產風波，並多次對簿公堂。而劉家昌在前日在社交網爆seed，寫千字文揭爭產內幕，直指前妻甄珍貪得無厭，更直斥兒子章立衡（前名劉子千）不忠不孝。

然後，劉家昌又在昨日（10月27日）發聲明終止甄珍、劉子千使用、管理、收取版權收益，表示曾在香港用章家甄和次子劉子千名字成立創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。

但因為劉子千在年前已改名章立衡，故此劉家昌指：「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許觸碰本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

83歲劉家昌自爆獨自入院開刀做手術 揭甄珍爭產內幕轟兒子不忠不孝不知羞恥

▲ 劉家昌

甄珍反擊劉家昌

面對劉家昌指控，沉默了一段時間的甄珍隔空出招，在社交發千字文反擊劉家昌，指不同意劉家昌污衊她和兒子章子衡，並表示要揭露事實。

現年75歲的甄珍稱前夫是在扮可憐：「人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？」

然後再直指：「你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭帳，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？」

▲ 甄珍與兒子。

指劉子千被操控

然後甄珍講兒子劉子千，表示：「說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他淪落街頭？我告訴你，兒子脫離了你的魔爪生活得很開心，非常幸福。」

她聲稱，在兒子與唱片公司簽約發展良好時，可是劉家昌卻要主導劉子千的音樂發展，雖然兒子不願意，但為了媽媽而妥協。

甄珍續指，不過指劉家昌得寸進尺操控兒子，劉子千稍有不從就威脅要斷掉音樂路。甄珍更反問前夫：「你配做父親嗎？」

她更表示：「不要顛倒黑白是非，你有證據就去告我，不然就是誣陷。」到最後寫道：「你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的製裁不會缺席！」

至於劉子千則在社交網上載牽牛圖諷刺父親：「我把牛牽來了，你繼續吹」

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甄珍發表的全文如下：