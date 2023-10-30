骨質疏鬆丨30歲女教師日飲5杯咖啡患骨質疏鬆　醫生：每日唔好飲多1個數

▲ 30歲女教師日飲5杯咖啡，慘患上骨質疏鬆。

不少上班族都會飲咖啡提神，內地一名30歲女教師日飲最多5杯咖啡，某天清晨起床時意外摔倒，竟致右邊鎖骨骨折，經身體檢查證實患上骨質疏鬆症。醫生了解其生活後，發現她愛喝咖啡導致脫鈣，已被骨質疏鬆症無聲息地蠶食健康，增加骨折風險。醫生建議大家每日不要飲超過3杯咖啡、注意飲食及生活習慣，以預防骨質疏鬆。

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湖南省職業病防治院骨科主任楊洪波憶述，長沙市早前有一名任職教師的30歲女病人，早上由床上不小心跌倒在地上，爬起來後，右邊肩膀非常疼痛，於是到門診求醫，經身體檢查後發現右鎖骨骨折，並患上骨質疏鬆症。他向這位女病人了解其日常生活習慣，女病人提及自己因常加班和熬夜備課，故把咖啡當成 「續命神器」，試過每日飲5杯咖啡，偶爾有腰痠背痛的症狀。不過她以為是工作過勞緣故，所以沒有理會。

醫生建議每日最多飲3杯咖啡

楊紅波骨科主任分析，女病人患上骨質疏鬆症和她長期喝大量咖啡有關，咖啡因可導致脫鈣。此外，平日她的蛋白質與鈣攝入量不足，都是導致骨質疏鬆症的主因。他表示，骨質疏鬆症會導致骨量減低，增加骨折風險；認為如今越來越多年輕人迷戀咖啡，需要警惕，並提議：

大家每天飲咖啡量在3杯以內較好。此外, 可以考慮喝咖啡時加點牛奶, 減少鈣流失。

預防「沉默的殺手」骨質疏鬆 注意健康生活習慣及定期運動

楊紅波稱，骨質疏鬆症早期多無明顯症狀，所以很多人都忽視症狀，只有少數人可自覺輕微疼痛。隨著病情日漸變差，因骨量逐漸減少，患者感到疼痛，被發現骨骼畸形和脆性骨折等症狀，多數人都是在發生骨折時，才發現自己患上骨質疏鬆症。

他表示，骨質疏鬆症並非老年人「專利」, 年輕人如有這些不良習慣，須及時調整，如久坐不動、高鈉飲食、長期吸煙飲酒, 以及過多攝入咖啡或碳酸飲料等，都會增加骨質疏鬆的風險。

他建議大家預防骨質疏鬆，須注意均衡飲食或低鹽飲食；在飲食時，適當加強鈣和蛋白質；戒煙、戒酒、少喝咖啡、濃茶、碳酸飲料。平日多曬太陽和進行常規的運動。

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責任編輯︰羅嘉欣