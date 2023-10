TVB節目巡禮2024丨曾志偉邀Rain參與《亞洲超星團》　福祿壽合體做扮嘢真人Show

▲ 曾志偉任《亞洲超星團》節目召集人。

TVB在昨日(10月27日)在電視廣播城舉行《無綫節目巡禮2024》,當中公布推出劇集《飛常日誌》、《再見・枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒6倖存者的救贖》外,並晒冷綜藝節目。

在節目巡禮中,介紹翡翠台及J2推出:《福祿壽訓練學院》、《2024國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知 早啲醫》、《金牌媒人B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》、《超級毛特兒大賽2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《Home即是識》、《La La Girls 選拔賽》、《怪宿宿》、《動物森友島》等節目。

▲ (左起)林正峰、麥美恩、陸浩明、林秀怡任昨日《無綫節目巡禮2024》主持。

福祿壽闊別6年再亮相TVB

當中重頭節目之一,是李思捷、阮兆祥、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》。節目賣點除是他們闊別6年再度合體亮相TVB孭飛綜藝節目外,另一賣點是聲言是香港首個扮嘢真人Show。

「福祿壽」將親身落場扮嘢外,培育有強烈表演欲新世代藝人;節目更衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員,通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」。

▲ 《福祿壽訓練學院》

祖藍惡搞林作

在昨日播出的《福祿壽訓練學院》宣傳片所見,除他們Cross Over《中年好聲音》強調「以舞台讓無數人成就夢想」外,祖藍、思捷及祥仔亦使出看家本領扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」,當中以扮演淋作的祖藍最有噱頭,一頭似到十足的亂髮,再加「我嘅律師團隊未嚟之前,我係唔會回應你任何嘢嘅」,惡搞味濃。

宣傳片還加插了首輪海選精彩片段,雖然一眾參選者全部「經過特別處理」,但從片段中亦隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕,及經典鬼片人物貞子等,感覺精彩。

Rain參與《亞洲超星團》

另外一個重頭節目,是外間認為是為了組男團撼MIRROR的全新選秀節目《亞洲超星團》,節目分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星練習生進行蛻變及改造。

導師陣容方面,節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人,同時還由蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫(C君、陸永)當導師。

昨日播放的宣傳片中,除眾練習生施展渾身解數爭取男團席位,Rain在評審期間亦真情流露,遇到超強團隊,Rain會開心大叫:「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」,相當可愛;遇到有人不認真時,Rain亦會一臉嚴肅謂:「這個舞台不是開玩笑的!」

而因參與節目備受關注的本身已是TVB藝人的丁子朗,亦有閃現宣傳片,其中一個更是特寫鏡頭。

黎芷珊林盛斌出撃

至於其他綜藝節目,有黎芷珊的全新訪談節目《芷珊約您》,她將直擊5位歌手世界巡迴演唱會之餘,並與各嘉賓暢談人生。在昨日播出宣傳片所見,現身節目的知名歌手有張敬軒(紐約)、楊千嬅(上海)、王嘉爾(澳門)及溫拿(澳門及馬來西亞)等。

另外,林盛斌(Bob)推出全新戀愛配對真人Show《金牌媒人B.O.B.》,食自己「媒人界Best of the Best(簡稱B.O.B.)」身份的阿Bob發揮「月老本色」,為單身女士們物色獨一無二的Best Of The Best真命天子,頗具噱頭十足。

