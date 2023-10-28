TVB節目巡禮2024丨曾志偉邀Rain參與《亞洲超星團》　福祿壽合體做扮嘢真人Show

▲ 曾志偉任《亞洲超星團》節目召集人。

TVB在昨日（10月27日）在電視廣播城舉行《無綫節目巡禮2024》，當中公布推出劇集《飛常日誌》、《再見・枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《法證先鋒6倖存者的救贖》外，並晒冷綜藝節目。

在節目巡禮中，介紹翡翠台及J2推出：《福祿壽訓練學院》、《2024國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《早啲知 早啲醫》、《金牌媒人B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》、《超級毛特兒大賽2》、《膽粗粗‧Here We Go 2》、《世伯唔知我去西伯利亞》、《Home即是識》、《La La Girls 選拔賽》、《怪宿宿》、《動物森友島》等節目。

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▲ （左起）林正峰、麥美恩、陸浩明、林秀怡任昨日《無綫節目巡禮2024》主持。

福祿壽闊別6年再亮相TVB

當中重頭節目之一，是李思捷、阮兆祥、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》。節目賣點除是他們闊別6年再度合體亮相TVB孭飛綜藝節目外，另一賣點是聲言是香港首個扮嘢真人Show。

「福祿壽」將親身落場扮嘢外，培育有強烈表演欲新世代藝人；節目更衝出香港、全球公開招募別具扮嘢天份及潛質學員，通過重重測試選出新一代「扮嘢之王」。

▲ 《福祿壽訓練學院》

祖藍惡搞林作

在昨日播出的《福祿壽訓練學院》宣傳片所見，除他們Cross Over《中年好聲音》強調「以舞台讓無數人成就夢想」外，祖藍、思捷及祥仔亦使出看家本領扮演「淋作」、「蔡燶華」及「肥蝦」，當中以扮演淋作的祖藍最有噱頭，一頭似到十足的亂髮，再加「我嘅律師團隊未嚟之前，我係唔會回應你任何嘢嘅」，惡搞味濃。

宣傳片還加插了首輪海選精彩片段，雖然一眾參選者全部「經過特別處理」，但從片段中亦隱約見到有人扮演《功夫》中的「包租婆」元秋、《食神》中的薛家燕，及經典鬼片人物貞子等，感覺精彩。

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Rain參與《亞洲超星團》

另外一個重頭節目，是外間認為是為了組男團撼MIRROR的全新選秀節目《亞洲超星團》，節目分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星練習生進行蛻變及改造。

導師陣容方面，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人，同時還由蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）當導師。

昨日播放的宣傳片中，除眾練習生施展渾身解數爭取男團席位，Rain在評審期間亦真情流露，遇到超強團隊，Rain會開心大叫：「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」，相當可愛；遇到有人不認真時，Rain亦會一臉嚴肅謂：「這個舞台不是開玩笑的！」

而因參與節目備受關注的本身已是TVB藝人的丁子朗，亦有閃現宣傳片，其中一個更是特寫鏡頭。

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黎芷珊林盛斌出撃

至於其他綜藝節目，有黎芷珊的全新訪談節目《芷珊約您》，她將直擊5位歌手世界巡迴演唱會之餘，並與各嘉賓暢談人生。在昨日播出宣傳片所見，現身節目的知名歌手有張敬軒（紐約）、楊千嬅（上海）、王嘉爾（澳門）及溫拿（澳門及馬來西亞）等。

另外，林盛斌（Bob）推出全新戀愛配對真人Show《金牌媒人B.O.B.》，食自己「媒人界Best of the Best（簡稱B.O.B.）」身份的阿Bob發揮「月老本色」，為單身女士們物色獨一無二的Best Of The Best真命天子，頗具噱頭十足。

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