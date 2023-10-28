猝死危機｜22歲女子起床上廁所突心臟驟停死亡　醫生揭竟是1習慣所致

▲ 22歲女子起床上廁所，突心臟驟停死亡，醫生揭竟是1習慣所致。

不少人為節省去廁所的時間而有忍尿習慣，但早前内地一名22歲女子起床後上廁所，竟暈倒在地上，最終心臟驟停死亡。對此，醫生表示，其猝死原因與忍尿習慣有關。

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據《深圳衛健委》報道，早前22歲程姓女子如往常一樣起床，準備洗漱一下後去上班。未料，她走進廁所後就再也沒有出來。當她媽媽買完早餐回家時，打開廁所門發現女兒竟暈倒在地上，已經失去呼吸和心跳，不幸離世。

對此，東南大學中大醫院泌尿外科副科長陳書秋表示，程女士猝死原因可能是憋尿時間過長，突然排尿從而導致神經緊張、過度刺激。同時膀胱排空過快，血液往下走，連帶血壓降低、心率減慢，腦供血不足，導致排尿性暈厥。

不過，陳醫生指，雖然排尿性暈厥並不會直接導致死亡，但如果身體本身有心血管疾病等潛在疾病，暈厥後容易進一步誘發心臟病等等，使病情變得更加嚴重，若未能及時救治，甚至可能導致死亡。

不僅如此，如果昏倒後摔倒在地，身體重要部位會與周圍物體發生碰撞，也有可能導致當場受傷甚至死亡。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣