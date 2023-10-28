TVB節目巡禮2024丨馬國明甜蜜狂叫湯洛雯做「老婆」　心痛對方辛苦節食減磅

《無綫節目巡禮2024》昨日（10月27日）在將軍澳電視城舉行，近日忙於拍攝新劇《飛常日誌》的馬國明，接受TOPick訪問透露劇集拍攝至11月尾才完成：「因為要進入禁區拍攝，每天要用兩至三小時接受安檢。而且，今次會在機場很多平時普通人不能進入的地方拍攝，所以觀眾會好有新鮮感。」

湯馬戀丨湯洛雯貼旅行相晒Fit爆身材 馬國明透露海外婚禮詳情

狂叫「老婆」超Sweet

問到要忙於拍攝，婚事籌備方面如何幫忙，馬明即以「老婆」稱呼湯洛雯：「她已經安排了很多東西，我幫她一些瑣碎事，例如兄弟姊妹團的衣服也要定。（已經定了誰是兄弟姊妹團？）這個要問我老婆，因為她對我說只可以談到結婚相，她經常話我吃了誠實豆沙包，暫時不想對外公布。（結婚相何時公開？）因為我們還沒收到相，攝影師還在執後期的工作，之後整好就會給我老婆挑選後，到時她就會發給傳媒。」

▲ （陳慧安 攝）

由「老婆」話晒事

記者指他甚麼都以「老婆」先，是否對方決定所有事？馬明說：「對呀！我相信大部份的婚禮也是看太太想怎樣，我認識的朋友當中男士很少會想個婚禮儀式是怎樣或者要甚麼感覺，通常也是女士較多。（自己的禮服可否話事？）禮服是我挑選，拍攝婚紗相的禮服也是我選，然後我去籌備和試，我可以幫到手就自己處理，不想煩到她。」

他續說：「一個婚禮真的很多事要處理，我們在外國舉辦一個小型的婚禮，只是兩家親戚朋友，朋友也只是少部份，都有好多事處理，如婚禮的裝飾設計，她仍處理中。（之後會回港會再補擺酒？）這個要問我老婆。」

▲ 兩個好Sweet！

被投訴拍攝技巧

談到近日阿湯網晒不少美照，皆由馬明親自操刀，似乎拍攝技術進步不少，對此，他說：「也不是，她也有投訴，會教我怎樣拍攝，因為我自己拍照技巧不佳，所以每次她也有很多意見，盡量再幫她拍，即是拍了100張，她只選到3張可用。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

心痛靚湯節食

馬明又指阿湯很勤力節食，跳舞做Gym，身材很弗，希望在婚禮呈現最佳狀態：「我常說將來有小朋友的話就不要Keep，但婚禮前她都會保持最佳狀態。（計劃想要小朋友？）我們也有計劃，但沒有壓力，一切隨遇，要看緣份。（會不會很心痛，看到她節食那麼辛苦？）也感到心痛，因為她是一個很非常喜歡吃甜品的女生，只要一吃甜品就會很開心，所以有時她也會投訴，要氹她。」

最新影片推介：

記者：馮雪怡、陳曉柔、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R