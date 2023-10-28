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極品老公丨丈夫逼妻辭去建築師卻零家用　老婆山窮水盡獨力養家決定離婚

15:38 2023/10/28

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大馬有位女建築師，婚後丈夫要求她辭去工作，但卻從未給過她任何家用，女子惟有在網上售賣糕點賺取收入，但卻又被丈夫嫌棄，令他丟臉，丈夫更叮囑妻子不能讓其同事知道。女子網上控訴丈夫橫蠻無理，要她辭職又不負責家庭開支，更向網民諮詢法律意見，想與他離婚。

女子在Facebook群組「Tanya Peguam」匿名發文，她指與丈夫結婚7年，有一個5歲的孩子，她痛訴丈夫自私又古怪，婚後強迫她辭工卻不給家用，而家中的日用品也是兩人一起外出購物時，丈夫才會支付，其他的他就不負責︰

他讓我別再當建築師，但之後沒給過我家用，還要我自己去想辦法搵錢。而電話費、保險、給我母親的家用，都叫我自己想辦法，之後更叫我停用手機和斷保，說這都是我之前工作時才需要的開銷。 

婚後頭幾年，女子都是靠自己的積蓄度日，直至積蓄耗盡後，為了找生活費，她惟有趁丈夫出外工作時，在家做糕點在網上售賣。她指丈夫初時知道後堅決反對，認為是十分丟臉的事情，後來丈夫見她的糕點生意不錯後，才允許她經營，但卻要求她不能公開身份，更叮囑不能讓他的同事知道。

她說自從自己有了一定的收入後，家中一些廚房開銷，丈夫竟要她獨自承擔，連孩子的教育費也不願意支付。她指丈夫是一名工程師，薪水至少8000令吉（約港幣13,054元），而且銀行存款高達數十萬令吉，但卻開始不斷逃避家庭各種開支。女子直言丈夫的古怪性格令她難以忍受及痛心，已作好離婚的打算，因此發文詢問法律意見，如今是否擁有足夠證據和理由，作單方面申請離婚。

女子的遭遇獲網民同情，大家更痛罵她那個不負責任的丈夫，寸爆他是「極品老公」，又指他有「自戀型人格障礙」，勸女子盡快離婚脫苦海︰「這個丈夫真沒用，真的讓我看完一肚火!」，「這樣的老公，離婚也是解脫吧」。

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